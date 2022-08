Canción de Carlos Rivera y María José

La canción que cantan juntos Carlos Rivera y María José se llama “Ya no me acuerdo de ti” y es un sencillo que decidió lanzar la cantante antes mencionada en colaboración con Rivera.

Fue el 6 de junio del año 2019 el día en el que este tema musical salió a la luz formando parte del disco “Conexión”.

Esta canción de Carlos Rivera y María José trata sobre un amor que ya ha terminado y cuyas partes involucradas ya ni siquiera se reconocen porque han cambiado tanto.

Letra de la canción de Carlos Rivera y María José

¿Quién?, ¿quién eres tú?

No reconozco bien tu cara

Dime otra vez cómo te llamas

¿Quién?, ¿quién eres tú?

Dices que fuiste un buen amigo

Que compartimos un destino

Perdón, debes estar equivocado

Nada de esto ha pasado

Yo nunca estuve a tu lado

Ya no me acuerdo más de ti

De lo que dices que sentí

Yo no soy ese que viniste a perseguir

Ya no me acuerdo más de ti

Vete, no sé qué haces aquí

Si me preguntan, yo jamás te conocí

No recuerdo haberte visto junto a mí

¿Quién?, ¿quién fuiste tú?

No pertenezco a esta historia

No tienes lugar en mi memoria

Perdón, debes estar equivocado

Nada de esto ha pasado

Yo nunca estuve a tu lado

Ya no me acuerdo más de ti

De lo que dices que sentí

Yo no soy ese que viniste a perseguir

Ya no me acuerdo más de ti

Vete, no sé qué haces aquí

Si me preguntan, yo jamás te conocí

No recuerdo haberte visto junto a mí

¡No, oh, oh, oh!

¡No, oh, oh!

Ya no me acuerdo más de ti

Vete, no sé qué haces aquí

Si me preguntan, yo jamás te conocí

No recuerdo haberte visto junto a mí

Y si te dije que te amaba, te mentí

Te mentí.



¿Quién es el autor de Ya no me acuerdo más de ti?

La Verdad Noticias te informa que la canción “Ya no me acuerdo más de ti” que cantan María José y Carlos Rivera, fue compuesta por Pablo Preciado Rojas, quien actualmente forma parte del grupo Matisse.

¿Cómo se hizo famoso Carlos Rivera?

Carlos Rivera se hizo famoso en el 2004 luego de haber sido el ganador del primer lugar de la tercera generación del reality show La Academia.

