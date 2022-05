Canción de Carín León y Grupo Firme

Canción de Carin León y Grupo Firme

Grupo Firme y Carín León han tenido la oportunidad de trabajar juntos en varias ocasiones pero sin duda alguna uno de los más grandes éxitos que tuvieron en conjunto fue una canción a la que titularon “El tóxico”.

Claro está que no debemos de olvidar que en los últimos años las nuevas generaciones han empleado el uso de esta palabra para referirse a lo insano, problemático y otras variantes que probablemente también has usado.



Este sencillo del sello discográfico “Music VIP Entertainment”, cuenta al día de hoy con más de 367 millones de vistas en YouTube, así como 1.5 millones de interacciones en la misma plataforma y muchos comentarios de sus cientos de fans.

Letra de la canción de Carin León y Grupo Firme

A continuación, podrás leer y cantar la letra de la canción, y como dirían los artistas. ¡Arriba las tóxicas!:

Porque para amarme, te di mil razones, voy a darte el doble pero pa que me odies y con ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo, voy a ser la piedra en tu camino.

Te daba mi vida y te valió ma…, cuando más te amaba te fuiste sin darme explicaciones, fui el mejor el mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores.

Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex, el tóxico, el innombrable.

Una pesadilla, un dolor de muelas que cada que me nombres sea pa recordarme a mi mamá y mi abuela.

Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste y tu corazoncito y de paso, hasta el perro voy a envenenarte.

Y no te imaginas qué alacrán te echaste, en tu perra vida, vas a hallar la calma, hasta que te mueras o hasta que me mates.

Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme, voy a ser tu ex, el tóxico, el innombrable.

Una pesadilla, tu dolor de muelas, que cada que me nombres sea pa recordarme a mi mamá y mi abuela.

Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste, tu corazoncito y de paso, hasta el perro voy a envenenarte.

Y no te imaginas qué alacrán te echaste, en tu perra vida, vas a hallar la calma hasta que me muera o hasta que me mates.

¿Quién escribió El Tóxico?

Este interesante y “tóxico” tema musical fue compuesto por el mismo Carín León y por el productor musical Javir G “El Tamarindo”, además, como te hemos mencionado, forma parte de la disquera Music VIP Entertainment.

Corridos de Grupo Firme

Entre los géneros musicales que interpreta Grupo Firme también se encuentran los corridos y uno de los más emblemáticos es “El Roto”, el cual habla sobre una persona a la que le apodaban el rotoplás y por supuesto, otras de sus canciones más importantes son:

Ya supérame.

En tu perra vida.

Hablando claro.

Música romántica.

Se fue la pantera.

Pídeme.

Gracias.

Cada quién.

Decide tú.

