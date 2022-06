Canción de Beyoncé y Shakira

Las cantantes Shakira y Beyoncé han marcado la historia de la música con sus grandes éxitos y no solo en el continente americano sino internacionalmente pues… ¿Quién no recuerda canciones como Halo, Crazy in love y Single Ladies o Can't Remember to Forget You, Loca y Waka Waka? Si es así, probablemente también tienes presente la canción en la que colaboraron.

En el mes de Febrero, Shakira anunció en sus redes sociales que se cumplían 15 años de haber colaborado con Beyoncé, pero… ¿Recuerdas con cuál sencillo? Se trata de Beautiful Liar, un tema musical en el que las dos estrellas del pop le mostraron al mundo su talento en el canto y la danza, pues juntas bailaron una coreografía de impacto.

Al día de hoy, el último sencillo de la cantante estadounidense es “Break my Soul” pues como te dijimos en La Verdad Noticias, Beyoncé anunció su regreso a la música con esta canción; y el último tema musical de Shakira es DON'T YOU WORRY, una colaboración que tuvo con Black Eyed Peas y David Guetta.

¿Cómo se llama la canción de Beyoncé y Shakira?

La canción que cantan Beyoncé y Shakira se llama Beautiful Liar y fue compuesta por la misma Beyoncé junto con los compositores Amanda Ghost, Ian Dench, Mikkel S. Eriksen y Tor Erik Hermansen, así como fue producida por Shakira, Beyoncé, Eriksen y Hermansen.

Letra de Beautiful Liar de Beyoncé y Shakira

A continuación te compartiremos la letra de “Beautiful Liar” de Beyoncé y Shakira:

Nobody likes being played

Beyoncé, Beyoncé

Shakira, Shakira.

He said I'm worth it, his one desire

I know things about him that you wouldn't wanna read about

He kissed me, his one and only (yes), beautiful liar

Tell me how you tolerate the things that you just found out about

You never know

Why are we the ones who suffer

I have to let go

He won't be the one to cry.

Let's not kill the karma

Let's not start a fight

It's not worth the drama

For a beautiful liar.

Can't we laugh about it

It's not worth our time

We can live without him

Just a beautiful liar.

I trusted him, but when I followed you, I saw you together

I didn't know about you then 'til I saw you with him again

I walked in on your love scene, slow dancing

You stole everything, how can you say I did you wrong.

We'll never know

When the pain and heartbreak's over

I have to let go

The innocence is gone.

Let's not kill the karma

Let's not start a fight

It's not worth the drama

For a beautiful liar.

Can't we laugh about it

It's not worth our time

We can live without him

Just a beautiful liar.

Tell me how to forgive you

When it's me who's ashamed

And I wish I could free you

Of the hurt and the pain

But the answer is simple

He's the one to blame.

Beyoncé, Beyoncé

Shakira, Shakira

Beyoncé, Beyoncé

Shakira, Shakira.

Let's not kill the karma

Let's not start a fight

It's not worth the drama

For a beautiful liar.

Can't we laugh about it

It's not worth our time

We can live without him

Just a beautiful liar.

Shakira bailando con Beyoncé

En el videoclip musical de Beautiful Liar pudimos ver a las dos grandes artistas realizando la danza del vientre y ésto se debe a que Shakira le enseñó sus asombrosos movimientos de caderas que han fascinado a todo el mundo. Actualmente, el video se encuentra en la plataforma de YouTube y cuenta con 453,999,682 reproducciones.

