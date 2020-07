Canción de BLACKPINK se convierte en la segunda canción más escuchada en Spotify

Blackpink Spotify nueva canción

La banda de chicas K-pop BLACKPINK acaba de lanzar su último sencillo, How You Like That. La canción se ha convertido en la segunda canción más grande del mundo en Spotify.

En el segundo día de su lanzamiento, How You Like That subió del número 5 al número 2 en la tabla global de Spotify.

El último sencillo de BLACKPINK obtuvo 4 mil 894 millones de transmisiones globales de Spotify el sábado justo detrás de Rockstar de DaBaby y Roddy Ricch, que ha encabezado la lista durante casi dos semanas seguidas.

How You Like That acumuló 821 mil 000 transmisiones globales más el sábado que en su debut el viernes y agregó 40 mil transmisiones más en los EE. UU. Donde subió del número 10 al número 8

El sencillo es el primer sencillo principal del grupo K-pop desde Kill this Love, que se lanzó en abril de 2019 y precede a su álbum debut debut completo en septiembre.

La canción tan esperada debutó en el número 1 en iTunes en más de 60 países.

BLACKPINK está rompiendo récord

Es lo máximo para cualquier canción de un grupo de chicas, rompiendo un récord BLACKPINK establecido el mes pasado con su colaboración de Lady Gaga, Sour Candy.

How You Like That estableció el récord para el debut más grande de un grupo de chicas en la historia de Spotify, otro récord que establecieron recientemente con Sour Candy.

La canción con Lady Gaga con la agrupación igual ha tenido éxito

Sour Candy todavía toma la delantera en términos de transmisiones generales de un solo día, con la friolera de 6.225 millones de transmisiones globales en su segundo día de lanzamiento.

Con la forma en que How You Like That va, podría superar a Sour Candy para las transmisiones más grandes de un solo día para un acto de K-pop o un grupo de chicas en la historia de Spotify.

El single también tiene la oportunidad de convertirse en la entrada más alta de BLACKPINK en el Billboard Hot 100, un hito que también alcanzaron, Sour Candy, que alcanzó el número 33.

La última pista de BLACKPINK se beneficia de un video musical que tiene un comienzo meteórico. El recuento de vistas en vivo en YouTube supera los 133 millones en menos de tres días.

A la espera de la confirmación oficial de YouTube, How You Like That también podría romper el récord de debut de YouTube de 24 horas, que BTS 'Boy with Luv tiene actualmente.

Registro de YouTube o no, How You Like That es de un comienzo sorprendente, como es el regreso tan esperado de BLACKPINK.