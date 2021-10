La canción Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel, se grabó en 2006, cuando el cantante iba a ser papá. Su hijo Miguelito estaba por nacer cuando planeó el disco ‘Navidades Luis Miguel’ que lo hizo parecer una persona más amorosa y familiar durante sus años boyantes.

El álbum incluía canciones navideñas típicas del Great American Songbook como “I’ll be home for Christmas”, “Leti t snow” que cantaba Bing Crosby y “Have yourself a very Merry Christmas”, un tema que cantaba Frank Sinatra

Luis Miguel además de cantar canciones de amor, en su albúm navideño también incluyó Noche de Paz, Blanca Navidad y una bellísima versión de “Smile” de Charlie Chaplin. ‘Navidades Luis Miguel’ fue un hitazo en ventas que llegó al primer lugar en el Billboard latino, pero la crítica mexicana lo destruyó.

Letra de Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel

El disco navideño de Luis Miguel fue otro de sus éxitos

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en 1982, con tan sólo doce años de edad, Luis Miguel graba su primer disco. Éste seria el comienzo de una trayectoria artística excepcional y es que Luis Miguel tuvo exitosas canciones de joven. Te compartimos la letra de Santa Claus llegó a la Ciudad:

Sabes mi amor, pórtate bien

No debes llorar

ya sabes por qué

Santa Claus llegó a la ciudad

Él todo lo apunta, él todo lo ve

Y sigue los pasos estés donde estés

Santa Claus llegó a la ciudad

Te observa cuando duermes

Te mira al despertar

No intentes ocultarlte de él

Pues siempre te verá

Él sabe de ti

Él sabe de mí

Él lo sabe todo

No intentes huir

Santa Claus llegó a la ciudad

Santa Claus llegó a la ciudad

Santa Claus llegó a la ciudad

Te observa cuando duermes

Te mira al despertar

No intentes ocultarlte de él

Pues siempre te verá

Él sabe de ti

Él sabe de mí

Él lo sabe todo

No intentes huir

Santa Claus llegó

Santa Claus llegó

Santa Claus llegó a la ciudad, hey

¿Cuando grabó el disco de Navidad Luis Miguel?

'Navidades Luis Miguel' es el nombre de un álbum de estudio

'Navidades Luis Miguel' es el nombre de un álbum de estudio del cantante mexicano. Fue lanzado al mercado por WEA Latina el 14 de noviembre de 2006. Es el primer álbum navideño lanzado por el cantante y culminó en la posición # 51 en el Billboard 200 Chart.

Dos singles individuales fueron lanzados: "Mi humilde oración" y "Santa Claus llegó a la ciudad". El álbum fue producido por Luis Miguel y Juan Carlos Calderón (junto con Edgar Cortázar) quienes hicieron adaptaciones de las pistas, de villancicos navideños tradicionales estadounidenses.

¿Cuántos discos grabó Luis Miguel?

Luis Miguel en su discografía cuenta con 34 álbumes

Luis Miguel es un cantante mexicano. Es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina, y comúnmente se lo conoce como «El sol de México», en su discografía cuenta con 34 álbumes.

Luis Miguel ganó seis premios Grammy y seis premios Grammy Latinos, y recibió una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood a la edad de 26 años.

Ahora conoces más sobre la canción Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel y el año en que el exitoso disco salió a la venta.

