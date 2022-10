Canción No eras para mí de Carlos Rivera

La canción “No eras para mí” es un sencillo de Carlos Rivera estrenado en el año 2014 en su álbum discográfico “Con ustedes… Carlos Rivera en vivo” de Sony Music, disponible desde un principio en los formatos de CD, DVD y descarga completamente digital.

Al día de hoy, su material subido a su canal de Youtube ya cuenta con más de 87 millones de reproducciones, más de 276 mil manitas arriba y casi 6 mil comentarios, ¿puedes creerlo?

Además, No eras para mí forma parte de su top 10 de canciones más famosas del intérprete mexicano. Algunos de los comentarios que ha recibido por este tema musical, son:

“”Esto no me duele, me quema y me desmorona el alma”.