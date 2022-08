Canción Cuántas veces de Carlos Rivera

La canción “Cuántas veces” es un tema musical del género pop lanzado en el año 2021 por Sony Music Entertainment e interpretado por el solista Carlos Rivera y la banda musical Reik.

A poco menos de que se cumpla un año del estreno oficial del videoclip del sencillo, que fue el 21 septiembre del año mencionado, el video de Youtube que se encuentra en el canal de Carlos Rivera, ya cuenta con 5,967,318 visitas.

Letra de Cuántas veces de Carlos Rivera

Ya ha pasado el tiempo por aquí

Desde aquella noche en que perdimos la batalla

Y preferimos la distancia

Cada día quise repetir

Esos besos tuyos que me hacían tanta falta

Mas no encontré quién te igualara

Y aunque yo me prometí

Renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí

Nunca me fui

¿Cuántas veces tuve que ser fuerte?

Mentirme que todo está bien

Que te olvidé, oh

¿Cuántas veces le pedí a la suerte?

Que cuando te volviera a ver

Yo me pudiera convencer

Que te he dejado de querer

Pero no lo he podido hacer

A veces, aunque digas no

Tú tienes necio el corazón y así de simple

Al final es él el que decide

Y aunque yo me prometí

Renunciar por siempre a este sentimiento, sigue aquí

Nunca me fui, oh

¿Cuántas veces tuve que ser fuerte?

Mentirme que todo está bien

Que te olvidé, oh-oh

¿Cuántas veces le pedí a la suerte?

Que cuando te volviera a ver

Yo me pudiera convencer

Que te he dejado de querer, uh-oh

Pero no lo he podido hacer

No, no, no, oh

No, no, no-oh, no, oh

Oh, yeah, hey

¿Cuántas veces le pedí a la suerte?

Que cuando te volviera a ver

Yo me pudiera convencer

Que te he dejado de querer

Pero no lo he podido hacer

Eh-eh

Acordes de Cuántas veces de Carlos Rivera

Los acordes que necesitas conocer para poder tocar la canción “Cuantas veces” de Carlos Rivera son los D, F#m, Bm, G, A y Em.

Duetos de Carlos Rivera

Carlos Rivera (derecha) con José Luis Perales (izquierda).

Carlos Rivera ha colaborado con distintas personalidades y uno de sus álbumes más destacados es precisamente “Leyendas” pues en él cantó a dueto con los grandes artistas José Luis Perales, Roberto Carlos, Raphael, José José, Armando Manzanero, José Luis Rodríguez, Gloria Estefan, Rocío Dúrcal, Franco de Vita, Omara Portuondo, Mercedes Sosa, Luis Eduardo Aute, con Camilo Sesto y Juan Gabriel.

