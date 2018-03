Cancelan concierto de Maluma en Roma por seguridad

ROMA.- La venta excesiva de entradas para el concierto que tenía previsto ofrecer en Roma el músico colombiano Maluma el próximo domingo ha obligado, por motivos de seguridad, a la cancelación del evento, informaron hoy los organizadores. El concierto ya había vendido todas sus localidades pero el promotor del espectáculo informó de haber recibido una comunicación de las autoridades locales en la que se les instaba a cancelar al menos 500 localidades.

"Habría sido necesario reducir el número de participantes en el concierto", reconocieron los organizadores, que agregaron que la cancelación de las entradas solicitada podría "haber podido desencadenar reacciones potencialmente con riesgo el día del espectáculo".

"Por lo tanto se ha considerado oportunopara evitar problemas de orden público", agregaron. Maluma, por su parte, indicó: "no fue fácil tomar esta decisión, porque la última cosa que habría querido era desilusionar a mis fans de Roma, ante los cuales he querido actuar desde hace mucho tiempo". "Pero teniendo en cuenta los potenciales problemas de seguridad anunciados por las autoridades locales, me veo obligado a cancelar mi concierto de este domingo en el Atlantico Live de Roma", agregó.