Cancelan cirugía de la hija de Ivonne Montero hasta nuevo aviso

Ivonne Montero ha retomado su vida tras su salida de ‘La Casa de los Famosos 2’ y reveló que se encuentra totalmente enfocada en la salud de su hija y es que a principios de septiembre contó que la pequeña tendría que ser sometida a una nueva cirugía.

Recordemos que la actriz fue duramente señalada por varios de sus compañeros del reality show de Telemundo, entre estos la también actriz Daniella Navarro y la presentadora Laura Bozzo, de manipular al público con la enfermedad de su hija.

En un intento de cerrar este ciclo señalamientos a los que también se sumó su exnovio Salvador Zerboni, la famosa publicó un post con fotografías de las fechas de exámenes a los que se sometería la pequeña, quien nació con una cardiopatía congénita por la que ha tenido que ir varias veces a hospitales.

Ivonne Montero confesó que su hija ha mejorado

Ahora en una entrevista con varios medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México confesó que se encuentra muy feliz, pues tras varios estudios los médicos determinaron que la pequeña no tendrá que ser intervenida hasta nuevo aviso.

Además, mencionó que no tiene nada que decir de sus excompañeros del reality, pues ella ya dio vuelta a la página y se encuentra enfocada en su hija y en sus nuevos proyectos.

Sin embargo, la famosa también ha tenido que lidiar con muchos cuestionamientos de aquellos que se están preguntando qué hará con el premio de ‘La Casa de los Famosos’ y es que los 2 millones sería destino a su operación.

¿Qué hará Ivonne Montero con el dinero de La Casa de los Famosos?

Hasta el momento la actriz mexicana no ha dado conocer que hará el dinero, pero varios internautas apoyan que no tiene porque decir en que se lo gastará: “No es necesario dar explicaciones, quien te quiera creer bien, si no haya ellos”, “No necesitas dar explicaciones a nadie, te apoyamos incondicionalmente hermosa”.

