Cancelan Star Wars: Rangers Of The New Republic ni siquiera había un guión

Para los fanáticos de la ‘Guerra de las Galaxias’ hay malas noticias, cancelan Star Wars: Rangers Of The New Republic, así lo afirmó la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, quien rompió el silencio sobre el proyecto y declaró que ni siquiera se había un guión hecho.

Star Wars: Rangers Of The New Republic se anunció en diciembre del año pasado como un spin-off de The Mandalorian, donde los fans creían que se seguirían las aventuras de Cara Dune, interpretada por Gina Carano.

Pero la primera noticia desalentadora fue cuando anunciaron que “Star Wars: Rogue Squadron” se retrasó y aún no tenía fecha de estreno.

Cancelan Star Wars: Rangers Of The New Republic

No había ni siquiera un guión por lo que se decide y cancelan Star Wars: Rangers Of The New Republic.

Sin embargo, y como seguramente recuerdas, la actriz fue despedida por algunas publicaciones polémicas en sus redes sociales sobre la política en los Estados Unidos, y eso habría sido suficiente para detener los planes del spin-off.

Pero desde ese momento Lucasfilm guardó silencio sobre lo que pasaría con Rangers of the New Republic y solo fue en mayo pasado se dijo que la serie no estaba en desarrollo activo. Además se dijo que Patty Jenkins tiene control creativo sobre de Rogue Squadron de Star Wars.

En una reciente entrevista con el medio Empire, Kathleen Kennedy, confirmó que el proyecto está muerto, e incluso confesó que nunca se escribió un guión.

Aún se esperan más proyectos de Star Wars

Aunque Rangers of the New Republic no saldrá a la luz, si hay más proyectos en puerta.

Cabe mencionar que, aunque Rangers of the New Republic no verá la luz, los fans de Star Wars pueden estar tranquilos y esperar otros proyectos prometedores para la franquicia, donde se encontrarán con series como la de Obi-Wan Kenobi, The Book of Boba Fett, Ahsoka y, por supuesto, la tercera temporada de The Mandalorian.

