Campaña presidencial de Kanye West fue “la última gota” para Kim Kardashian

El sueño de Kanye West de ser presidente de Estados Unidos agrió su matrimonio con Kim Kardashian, según un nuevo informe.

West, de 43 años, sorprendió a los estadounidenses el 4 de julio de 2020, cuando anunció su candidatura a la presidencia. Poco después, el comentario público de West y la divulgación de revelaciones sobre su familia en Twitter generaron numerosos informes que afirmaban que la pareja estaba al borde del divorcio.

Page Six, que hizo sonar la alarma sobre Kardashian preparándose para el divorcio a principios de esta semana, ahora informa que, de hecho, fue la campaña de último minuto de West la que la hizo reflexionar sobre su futuro con más escrutinio.

Una fuente le dice al medio que Kim Kardashian, de 40 años, "necesitaba terminar el matrimonio por el bien de sus hijos y su propia cordura". La candidatura presidencial del rapero "Power" fue simplemente la "gota que colmó el vaso" para Kardashian, explicó la fuente.

Mientras tanto, una segunda fuente dijo que Kardashian se opuso desde el principio: "Ella nunca salió públicamente y lo apoyó. Su silencio al respecto lo decía todo".

Como informamos en La Verdad Noticias, Kanye West fue noticia al principio de su campaña, comenzando con su primer mitin de campaña en Carolina del Sur en julio, dejando a Kardashian supuestamente "furiosa" después de que le dijo a una multitud que la pareja una vez consideró abortar a su primera hija, North, de 7 años.

West continuó afirmando que ha estado "tratando" de divorciarse de la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" desde 2018 después de que ella asistiera a un evento de reforma carcelaria al que también asistió el rapero Meek Mill. El diseñador de Yeezy también sombreó el pasado Playboy de Kardashian y llamó a la madre de la estrella de reality, Kris Jenner, "Kim Jong-Un" y afirmó que ya no se le permitía ver a sus hijos. Más tarde emitió una disculpa pública a Kardashian.

La preocupación por el estado de salud mental de West creció, con el hashtag #PrayforYe como tendencia en Twitter durante el verano. Fue entonces cuando Kim Kardashian rompió su silencio sobre el trastorno bipolar de su marido por primera vez y pidió compasión al público.

La primera fuente dijo que Kardashian "realmente apoyó" el viaje de salud mental de West. Pero también "sabe que tiene que hacer lo correcto por sus hijos".

El medio informó que Kardashian contrató desde entonces a la conocida abogada de divorcios Laura Wasser. El martes, Kardashian declaró que se está cuidando a sí misma en una publicación en las redes sociales que prometió que estaba haciendo que su "mente y cuerpo fueran correctos" para 2021.

La noticia de que Kardashian está considerando seriamente una solicitud de divorcio se produjo inmediatamente después de un anuncio de que había vendido una participación del 20% en su empresa a Coty por 200 millones de dólares.

Kardashian aún no ha solicitado el divorcio de West, y una fuente transmitió a la revista People el miércoles que la madre de cuatro está tratando de "mantenerse positiva" por el bien de los hijos de la pareja: las hijas North de 7 años, y Chicago de 2, y sus hijos Saint d5, y Psalm, que cumple 2 años en mayo.

"Diciembre fue un mes difícil para Kim. Ella ha estado viviendo separada de Kanye. Durante las vacaciones, fue difícil para ella mantener una actitud positiva", reveló una fuente separada a la revista People el miércoles.

"Sin embargo, ha hecho todo lo posible por los niños. Se quedó en Los Ángeles durante la (víspera de Año Nuevo). Kourtney y Khloé (Kardashian) estaban cerca para apoyarla. Ella está muy agradecida de tener a sus hermanas en quienes apoyarse. "

Han corrido rumores de que Kim Kardashian ya ha comenzado a salir con otros hombres, pero una fuente le dijo a Page Six que no está "saliendo con nadie".

"No puede ir a restaurantes ahora en citas y tener paparazzi. No puede tener citas en silencio; ni siquiera entiende cómo sería eso", agregó la fuente.

Si bien ahora hay muchos ojos puestos en Kim Kardashian a medida que se acerca una separación, la fuente agregó que no hay una "guerra" entre la pareja. Según los informes, también están recibiendo asesoramiento matrimonial y Kardashian no ha presentado oficialmente los documentos de divorcio. West y Kardashian se casaron en mayo de 2014 en Italia.

