Camilo se tatúa el nombre de Evaluna ¿Exageró?

Todos sabemos que Camilo y Evaluna son una de las parejas más Goals de la actualidad, sin embargo, su amor llega a niveles que no cualquiera estaría dispuesto a hacer, y ahora el intérprete de “Favorito” se ha tatuado por en las costillas el nombre de su esposa.

Este gesto a algunos les ha parecido muy romántico, sin embargo, a otros les ha parecido un poco creepy, pues creen que lo que hay entre ambos es un amor enfermizo, o al menos así lo manifestaron sus fans en su cuenta de Instagram.

Fue en un video para dicha plataforma que Evaluna Montaner presumía muy emocionada el reciente tatuaje de su esposo, el cual era de gran tamaño, y estaba en letras verticales, haciendo que fuera notorio y nada discreto.

“Quédate con el que se tatue tu nombre”, publicó Evaluna.

Mira el video de Camilo

A quien, al parecer, no le pareció una gran idea fue a Ricardo Montaner, quien se sorprendió con el video, y hasta comentó que le parece toda una barbaridad.

“Qué barbaridad Dios mío !!!”, comentó el cantante.

Algunos internautas respondieron al post de Evaluna asegurando que no siempre es bueno quedarse con quien se tatué tu nombre, pues algunos lo hacen solo por chantaje u obsesión, aunque no sea su caso, sin embargo, los verdaderos fans de la pareja los defendieron a morir.

“Porque sería tóxico si sabes que es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida?”, le comentaron.

No sería la primera vez que un famoso se tatúa algo por su pareja, pues recordemos que hace unos meses se descubrió que Lupillo Rivera tenía tatuado el rostro de Belinda en el brazo, lo que confirmó que ambos tenían una relación, sin embargo, dicha historia no terminó nada bien, y pese a que ya no hay romance, el tatuaje permanece.