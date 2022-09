¿Camilo pierde su bigote por una apuesta? Video se hace viral en TikTok

No se puede negar que el cantante colombiano se vería más joven que nunca sin su emblemático bigote.

Además de su innegable talento y su tórrido romance con Evaluna, no se puede negar que Camilo Echeverry es conocido dentro de la industria musical por su delgado y largo bigote, mismo que luce desde hace varios años y que ya es parte imprescindible de su estilo.

No obstante, debes de saber que su bigote también lo ha convertido en tema de conversación en las redes sociales más de una vez y el día de hoy no es la excepción. Resulta que en TikTok ha comenzado a viralizarse un video que lo muestra perdiendo un reto y el castigo es nada más y nada menos que rasurarse.

Y aunque en un principio se negó, el intérprete de 'Favorito' terminó por aceptar su derrota y se quitó su emblemático bigote para luego presumir como lucía sin él ante la cámara, dejando a más de uno con la boca abierta.

Sin embargo, debes de saber que todo se trató de un filtro de la plataforma y que formó parte de una broma que realizó junto al tiktoker e influencer Jordy Escoto unas horas antes de que ofreciera un concierto en el FXT Arena de Miami, Florida este fin de semana.

¿Camilo se quitará el bigote?

El esposo de Evaluna ha dejado en claro que no piensa quitarse el bigote, al menos no por ahora.

Tal y como te comentamos al principio, el bigote del cantante siempre ha sido tema de conversación y para prueba de ello tenemos el hecho de que en un reciente encuentro con la prensa para promocionar su nuevo disco titulado ‘De adentro pa fuera’ fue cuestionado sobre si planea quitarselo algún día y él dijo que no.

“Desde que me está yendo bien, no me lo he cortado, entonces, ¿sabes qué? No probemos” dijo Camilo, quien también contó que a Evaluna le gusta mucho y que es por ella que se lo deja, además de que le gusta saber que muchas personas lo odian, incluyendo sus fans.

¿Cómo llama Camilo a sus seguidores?

Hoy en día, el cantante colombiano goza de gran popularidad a nivel latinoamericano.

‘Tribu’ es el nombre con que Camilo llama a sus fieles fanáticos. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el cantante nacido en Medellín, Colombia inició su carrera artística en 2008 pero fue hasta el 2019 que cobró fama gracias al tema ‘Tutu’ y hoy en día goza de gran popularidad a nivel latino.

