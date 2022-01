Camilo muestra el avanzado embarazo de Evaluna

Camilo presume la pancita de Evaluna

Camilo está viviendo un gran momento en su vida profesional y personal, ya que junto a Evaluna esperan a su primer bebé y recientemente presumió en sus redes sociales lo bien que se ve su esposa con un avanzado embarazo.

El cantante quien es uno de los más exitosos de Latinoamérica, se ha caracterizado por tener una gran relación con su esposa y con su familia.

Desde el anunció de su embarazo, la pareja constantemente comparte detalles de la espera de su primogénito, recordemos que hace unos meses en La Verdad Noticias, te contamos que Camilo y Evaluna revelaron el nombre de su bebé.

Ahora Camilo consintió a sus seguidores y compartió fotos con la familia Montaner, donde se pudo apreciar la pancita de su esposa.

Camilo y Evaluna

El cantante mostró el avanzado embarazo de Evaluna

A través de su cuenta oficial de Instagram, Camilo publicó una serie de fotografías en las informó que se encontraba en Buenos Aires, con Evaluna y la familia Montaner y se pudo apreciar el avanzado embarazo de la también cantante.

“Viernes en Buenos Aires” escribió el cantante en la publicación.

Aunque Evaluna y Camilo se han caracterizado por compartir detalles del embarazo, en esta ocasión dieron a conocer otra fotografía en la que se puede ver el avanzado embarazo de la cantante y su “pancita”.

En las imágenes se puede ver a Camilo dándole un beso a la pancita de su esposa, la escena como era de esperarse conmovió a sus millones de fanáticos, que esperan con ansias el nacimiento de su primogénito.

Evaluna se sincera con sus fans

Evaluna se sinceró con sus fans

La cantante Evaluna se ha ganado el cariño de sus millones de fans, al caracterizarse por ser una persona transparente y cariñosa, por lo que utilizó su cuenta de Instagram para confesarle a sus seguidores cómo se siente.

En una publicación a inicios de año, la cantante confesó que el 2021 le dejó muchos cambios, entre ellos iniciar terapia.

"Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar, conocí muchos lugares nuevos, comi cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé a mis papás” fue parte de lo que escribió la artista.

El bebé de Camilo y Evaluna, llevará el nombre de Índigo y desde el anunció del embarazo, millones de fans y familia de los cantantes han dado muestra de lo esperado que ya es.

