Camilo habla de sus 10 nominaciones al Grammy Latino

El gran nominado al Grammy Latino de este año es Camilo, el cantante y compositor colombiano conocido por canciones aireadas.

Que se combinan a la perfección con otros géneros y se han conectado con el público a nivel mundial, dando vida fresca al pop latino.

Camilo obtuvo 10 nominaciones al Grammy Latino, incluido el álbum del año ( Mis Manos ); récord del año (donde compite contra sí mismo en “Vida de Rico” y “Amén”); canción del año (donde también compite contra sí mismo como compositor con “Vida de Rico” y “Dios Así Lo Quiso”, interpretada por Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra).

Mejor canción pop (por “Vida de rico”); mejor canción regional (por “Tuyo y Mío”, interpretada con Los Dos Carnales); mejor canción tropical (por "Dios Así lo quiso)"; y mejor fusión / interpretación urbana (por “Tattoo” (Remix) con Rauw Alejandro).

Lo que dijo Camilo tras sus nominaciones

Camilo está nominado a 10 categorías

Fue a través de una entrevista con billboard que el cantante dio a conocer todos los detalles sobre su nominación.

"Nos bajábamos del avión en Londres. Y como aterrizamos temprano, tuvimos que tomar un autobús para recoger nuestro equipaje porque estaba lloviendo y había toneladas de gente y todos estábamos gritando. Las nominaciones empezaron a aparecer en mi teléfono a medida que íbamos del avión al autobús, del autobús al equipaje, del equipaje al taxi. Finalmente, mi esposa [Evaluna Montaner] me llamó y me dijo: 'Amor, estás nominada a como 10 premios'. Dije: "¿Qué significa exactamente 'como 10'?" Ella dijo: "Significa que tienes 10 nominaciones".

"Estás listo para premios en las categorías pop, urbano y tropical, así como por álbum, canción y disco del año. ¿Qué es más significativo?, preguntó Billboard

Todos señalan un lugar particular en mis sueños. Pero conseguir el premio al álbum del año por Mis Manos me llena de orgullo. Este es un álbum que creé con un grupo de amigos, y lo construí con las herramientas que tengo a mi alcance y es lo que soy. Cuando te expones al 100%, hay más vulnerabilidad. Entonces, estar nominado al mejor álbum latino del año es un motivo de celebración. No solo por el disco, sino por el artista que soy, por mi país, Colombia, que es la razón detrás de los sonidos del disco, y por mi equipo de trabajo.

¿Quién es ese equipo?

[Productor / compositor] Edgar Barrera, por ejemplo; [ingeniero] Nicolás Ramírez, y [manager] Pepo Ferradas, que era como el piloto y que me animó a ir a la raíz de quien soy en este disco. Y por supuesto, Evaluna, que es el centro de mi inspiración. Esos son los primeros nombres que me vienen a la mente.

La lista de nominados de este año en general es muy pop. ¿Sientes que has contribuido al resurgimiento del pop?

No estoy al tanto de todas las nominaciones, pero estoy muy orgulloso de agregar algo a mi generación. No creo que sea un ejemplo aislado. Mi música está inspirada en la música de mis colegas y quiero pensar que inspiro a mis colegas. Cuando el reggaetón se hizo tan popular [por ejemplo], me impregnó el reggaetón. Es un logro que esta generación ofrezca espacio para todos.

Entonces, ¿en cuál de estos “otros” espacios en los que ingresó con su música se ha sentido más cómodo?

[Lo que] precisamente estoy celebrando es la diversidad y mi diversidad. Que un disco tan diverso y diferente esté nominado es motivo de celebración. Pero el hecho de que una canción como “Tuyo y Mío” [con el dúo regional mexicano Los Dos Carnales] esté nominada a mejor canción regional mexicana, demuestra que lo que haces con verdadero sentimiento y respeto tiene hermosos resultados. La cantamos en Zurich, una canción norteña, y la gente se estaba volviendo loca.

Todo lo que pasa con mi música me sorprende. Cuando salga por primera vez de su zona de confort, puede haber quienes duden de usted.

Pero creo que el trabajo de los creativos es indefinirse a sí mismos. Cada vez que tomo mi guitarra, mi trabajo es derribar las pequeñas paredes que me mantienen dentro. Me apasiona romper las barreras que me limitan.

