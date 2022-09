¿Camilo está pensando en despedirse de su increíble bigote?

El famoso cantante Camilo Echeverry es uno de los cantantes jóvenes de música en español que ha ganado mucha popularidad y cariño de su público. Además, se acaba de convertir en papá junto a su esposa Evaluna Montaner.

Pero otro de los motivos por los que ha sido reconocido es por su gran bigote que lo ha caracterizado y la gente lo reconoce por él. Pero algunos se han comenzado a preguntar si ha pasado por su mente el quitárselo alguna vez.

Esa fue una de las preguntas que le realizaron en una de las entrevistas que le han hecho recientemente durante la promoción de su nuevo disco “De adentro pa’ fuera” y esto fue lo que el cantante colombiando contestó al respecto.

Camilo afirma que no es la clave de su éxito

Bigote de Camilo.

Camilo respondió que su famoso bigote no es lo que lo ha ayudado a alcanzar su exitosa carrera como cantante y no cree que de eso dependa su talento. Aunque comentó que desde que su fama comenzó a incrementar no se lo cortado en ningún momento y por cualquier cosa mejor no piensa dejarlo:

“Desde que me está yendo bien, no me lo he cortado, entonces, ¿Sabes qué? No probemos” dijo Camilo. También, contó que a Evaluna le gusta mucho y se lo dejará por ella.

Además, contó que en sus inicios el bigote no fue muy bien recibido por sus seguidores, pero contó que ese fue el principal motivo por el que decidió seguir con su mostacho con las puntas hacía arriba.

"Un día me puse los bigotes arriba, eran unos mini bracitos, me tomé una foto y la subí a redes sociales. Todo el mundo empezó a odiarlo, todo el mundo lo odió, y me gustó tanto esa reacción que me lo dejé" reveló el cantante.

¿Cómo se llama el bebé de Camilo y Evaluna?

Camilo y Evaluna tuvieron una niña.

El talentoso Camilo y Evaluna recientemente se convirtieron en papás de una bella niña a quien llamaron Índigo que nació el 6 de abril de 2022. Aún no la han presentado al público, pero como te contamos en La Verdad Noticias, por error de la pareja ya mostrarón su rostro.

