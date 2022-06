Camilo da positivo a COVID-19 y cancela concierto en México

El colombiano dijo que varias personas dieron positivo al virus, además de él/Foto: Milenio

El cantante colombiano Camilo dió positivo al virus COVID-19, por lo que tendrá que posponer temporalmente su concierto que brindaría en la Arena Ciudad de México este jueves 2 de junio. Fue a través de las redes sociales que el esposo de Evaluna explicó en un video que algunos miembros de su equipo de trabajo y él mismo se contagiaron de la enfermedad.

“Algunas personas del equipo comenzamos a sentirnos más o menos, un poquito de malestar, un poquito de dolor de garganta, y resulta que nos hicimos una prueba, e incluyéndome a mí, algunas personas del equipo testeamos positivo para Covid, justo hoy”, explicó el también yerno de Ricardo Montaner.

Pese a esta situación, el artista explicó que en las siguientes horas se dará a conocer la nueva fecha para realizar esta presentación. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias Camilo hace poco se convirtió en padre junto con Evaluna, así que por unos meses se alejó de los escenarios.

Camilo tendrá que recuperarse para otorgar más conciertos

El intérprete de “Vida de Rico” explicó que tiene que seguir las normas sanitarias y por ello, no puede dar el concierto con este padecimiento: “Obviamente por normas de Covid, me da muchísima tristeza tener que posponer el concierto de hoy en la Arena CDMX, es algo que me llenaba de ilusión”.

“Sabemos que lo primero y más importante es la salud, inmediatamente después de eso es honrar ese encuentro (…) a lo largo del día de hoy o mañana estaremos contándoles cuando será esa nueva fecha en la que nos vamos a encontrar”, manifestó el famoso.

Al respecto de los malestares que tenía tras su contagio, Camilo comentó: “Estamos todos muy bien y aquí nos quedaremos hasta testear positivo para poder salir”. Por ahora se desconoce si su esposa Evaluna Montaner o su hija Índigo se encuentran libres de contagio.

¿Cuántos años tiene el Camilo?

El cantante cuenta con un gran número de fanáticos/Foto: Mag

Camilo Echeverry Correa tiene 28 años de edad. El cantautor y músico proveniente de Medellín, Colombia, tiene una exitosa carrera gracias a sus hits musicales como “Favorito”, “Tutu” y “Ropa Cara”, ha ganado varios Premios Grammy Latino y Premios Lo Nuestro.

