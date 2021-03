Camilo confiesa que Ricardo Montaner le ayudó a conquistar a Evaluna

El matrimonio entre Camilo Echeverry de 27 años y Evaluna Montaner de 23, es uno de los famosos de las redes sociales, porque constantemente se demuestran su amor de maneras muy románticas y después de varios años juntos y más de un año de casados, el cantante dijo que fue su suegro quien le ayudó a conquistar a su ahora esposa.

Evaluna y Camilo se conocieron desde 2014, aunque fue hasta el 2015 cuando comenzaron a tener conversaciones en un plan de romance. Sin embargo, había algo que los separaba, y era que la joven cantante y actriz estaba viviendo en Miami, mientras que el intérprete se encontraba en Bogotá, Colombia.

Así que en una entrevista para "La Peña de Morfi" de Telefe, el cantante reveló que fue el padre de Eva, el famoso cantante Ricardo Montaner, quien le ayudó a juntar dinero para poder ir a visitar a su amada.

Camilo y Evaluna son una de las parejas preferidas por lo mucho que demuestran su amor el uno al otro/Foto: AS Colombia

Ricardo Montaner le dió trabajo a Camilo

El creador de éxitos como “Favorito” y “Ropa Cara”, relató que él hizo lo necesario para ahorrar dinero para poder viajar a Miami “persiguiendo a Evaluna”, ya que estaba muy enamorado de su novia.

“Nos hicimos novios y empecé a ahorrar y a buscar la manera de verla", declaró Echeverry.

"Todo fue con la ayuda de Ricardo Montaner que me empezó a dar trabajo para grabarle unos demos. Yo creo que él nunca necesitó esos demos, sino que me ponía a grabar esos demos para ayudarme a ahorrar y poder visitar a Evaluna sin sentir que me estuviesen invitando”, explicó el colombiano.

“Él todavía no me reconoce que me mandó a hacer esos demos a propósito, pero yo sé que es así”, dijo Camilo.

Como seguro recordarás, Evaluna y Camilo se casaron en febrero de 2020, en una ceremonia muy romántica, donde el mismo Ricardo mostró lo contento que estaba con la relación.

Ricardo Montaner le dio trabajo a Camilo para que pudiera viajar hasta Miami a visitar a su hija/Foto: Milenio

¿Crees que Ricardo Montaner siempre confió en el amor de Camilo por su hija menor Evaluna? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.