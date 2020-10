Camilo cautiva a sus fans con espectacular concierto desde casa

Camilo presentó su “Concierto en Casa” desde su cuenta oficial de YouTube, pero antes de comenzar su presentación, el cantante quiso dar un pequeño recorrido por su hogar con el fin de que sus fanáticos conozcan su espacio y de paso tengan un rato agradable en compañía de sus canciones.

El concierto de Camilo inició con una versión acústica de ‘La mitad’, tema que originalmente canta a dueto con Christian Nodal; posteriormente interpretó una canción titulada ‘El mismo Aire’. Tras estas dos presentaciones, el cantante decidió mostrar “El cuarto de la Tribu”, un espacio dentro de su casa que le ha dedicado a todos sus fanáticos.

Evaluna y Camilo unen sus vocen en concierto

Después de interpretar el tema ‘Tú Tú’, el cantante colombiano mencionó que dentro de su casa olía a galletas y que seguro era lo que estaba cocinando Eva Luna, así que decidió llevar al público que lo veía de manera virtual al lugar donde ella se encontraba para luego probarlas, además de destacar que ama las galletas que hace su esposa.

“Esta casa no tiene rincón que no tenga espíritu y no tiene sentido sino está Evaluna, esto me enamora, amo a Evaluna no por las galletas, pero sí son un plus”, dijo Camilo entre risas y preguntó si podía decir la receta, pero ella comentó que se trataba de algo secreto y especial.

Camilo y Evaluna compartieron imágenes de su nueva casa a través de su concierto virtual.

“Estamos en el corazón de la casa, la cocina es nuestro lugar preferido, así tengamos una reunión en el patio donde viene la familia, siempre terminamos reunidos en la cocina”, añadió la hija de Ricardo Montaner.

“Es un lugar de reunión, no saben la cantidad de canciones que se han escrito aquí”, añadió Camilo, para luego concentrarse para cantar juntos el tema ‘Por primera vez’ en versión acústica.

Al finalizar, Camilo agradeció la presencia del público: “Gracias por estar con nosotros, quisimos compartir este espacio con todos ustedes y aquí es una semillita donde van a nacer más canciones y en un futuro, si Dios quiere, nuestros hijos, para mostrarles a ustedes lo que somos, porque que son parte fundamental de nuestra música".

"Gracias por compartir con nosotros, les mandamos un beso gigante, los amo”, añadió Camilo tras la presentación que duró aproximadamente 40 minutos.

Fotografías: Instagram