El cantante colombiano Camilo Echeverry se ve envuelto en una nueva polémica en las redes sociales a causa de sus declaraciones dadas en una reciente entrevista que ofreció al diario español El Mundo, pues en ella asegura que él es un enviado de Dios para hacer música.

La entrevista abarcó varios temas de interés para los fanáticos de Camilo, como sus inicios en el mundo de la música y su sentir ante el impresionante éxito que ha tenido en los últimos meses, pero un momento que llamó la atención de todos fue cuando el entrevistador le cuestionó sobre aquella vez que dijo ser un instrumento de Dios.

Camilo Echeverry asegura que ha sido enviado por Dios para hacer música en el mundo.

“Bueno, no sé si tanto como un instrumento entero, pero sí un cablecito, un enviado por Dios para hacer música. En realidad, esto es lo único que verdaderamente me aligera la carga de este éxito: acordarme de quién es verdaderamente la fuente de lo que estoy compartiendo, que es Dios y no yo”, declaró el también esposo de Evaluna Montaner.

Por último, Camilo aseguró que no le importa dominar los charts ni tener éxito: “Si el motivo por el que haces lo que haces es que necesitas ser el número uno y el más grande de todos, eso sí que es una presión increíble.En mi caso, recuerdo que estoy aquí usado por algo más grande que yo y me doy cuenta de que no importa si te oyen 15 o 15 millones”.

Camilo recibe duras criticas en redes sociales

Tras sus recientes declaraciones, Camilo es duramente criticado en redes sociales.

Las declaraciones que el cantante Camilo realizó a El Mundo no pasaron desapercibidas para algunos cibernautas, quienes a través de sus respectivas redes sociales lanzaron duras críticas en su contra al asegurar que exageró al proclamarse un “enviado de Dios”.

Ante dicha situación, el intérprete de ‘Ropa Cara’ ha preferido guardar silencio e ignorar las críticas que recibe en redes sociales para dedicarse a su nuevo álbum musical y seguir disfrutando de los gratos momentos que vive al lado de Evaluna y la familia Montaner.

¿Crees que Camilo exageró al considerarse un enviado de Dios? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram