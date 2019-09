Camilo Sesto: Famosos envían emotivos mensajes tras la MUERTE del cantante

La lamentable noticia de la muerte del cantante español Camilo Sesto, dejó sorprendidos a diversos famosos, quienes expresaron sus condolencias a través de las redes sociales y algunos compartieron momentos junto al fallecido artista, quien dejó este mundo a los 72 años de edad.

El cantante sufrió dos paros cardiacos en un hospital de Madrid, España, según lo mencionado por Eduardo Guervós, representante del arista; ante este lamentable pérdida, famosos cantantes decidieron enviar emotivos mensajes de despedida.

La actriz y cantante Susana Zabaleta en su cuenta personal de Twitter expresó la tristeza que siente al saber del fallecimiento del español, pues fue uno de los grandes cantantes con una larga trayectoria en la música.

Justo acabo de ver Jesucristo Superestrella y pensaba que la obra ha tenido enormes intérpretes en el mundo, pero ninguno tan grande como Camilo Sesto.



¿Y qué decir de su infinito legado? ¡Gracias por tu arte, Camilo!https://t.co/8gvTf1drDd — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) September 8, 2019

Te puede interesar: Camilo Sesto muere a los 72 años, estrenaría disco en unos días

Mientras que Yuri compartió un emotivo momento cuando estaba interpretando una canción junto a Mijares, ambos famosos estaban cantando "Callados" tema de Camilo Sesto.

Lucía Méndez tras saber de la muerte del cantante español, no dudo en compartir en Instagram un momento de su pasado junto a Camilo Sesto:

"Créanme que me duele el corazón de saber que Camilo murió, muchos recuerdos, mi padrino en la balada, mi amigo, mi Chef, como él lo decía en broma, increíble anfitrión, compositor genio inolvidable, mis canciones, muchos recuerdos en su casa, cantando, tomando vino, felices y ahora no lo veré más, ¡Si me duele y mucho!, descansa en paz, te lo mereces amigo mío ...Te amo Camilo".

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

El cantante venezolano Carlos Baute compartió una fotografía en blanco y negro del fallecido artista y expresó que tras su muerte ha dejado un legado en la música, por sus grandes éxitos y por haber compartido su gran talento.

Siempre estará su privilegiada voz y temazos entre nosotros, gran legado musical nos ha dejado el gran @CamiloSesto

Mi más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/7DTyfjYreo — Carlos Baute (@carlosbaute) September 8, 2019

Mientras que la cantante de música grupera Ana Bárbara, recordó un emotivo momento del pasado debido a las canciones de Camilo Sesto:

"Si de nostalgia hablamos, es inevitable recordar a un pilar de la música romántica, Camilo Sesto nunca olvidaré Melina y yo caminando por las calles de Aguacaliente de Gárate Sinaloa cuando me mandaban por las tortillas a la plazuela. Que tiempos aquellos descanse en santa paz".