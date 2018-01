Camilla Cabello, la latina de la que todos hablan.

No pasó ni un minuto desde que la ex integrante de la banda Fifth Armoni, la latina Camila Cabello de 20 años de edad, posó en la alfombra roja para convertirse en el centro de atención de la misma, además se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

Camilla Cabello de 20 años de edad.

La joven de origen cubana, famosa por colocar en los primeros lugares de las listas de popularidad el tema ‘Havana’, luce en este festejo de los Grammy un vestido rojo entallado que le hace lucir sus atributos.

Camilla Cabello luce espectacular en Los Grammy.

La Camilla Cabello es en este momento la celebridad más buscada en las redes aún por encima de Lady Gaga, incluso puso nervioso a más de uno, un claro ejemplo resultó ser el ex Jonas Brother, Nick, quien tembló y no supo que decir cuando la guapa latina le acomodó la rosa blanca (#MeToo #TimesUP), hecho que se ha viralizado principalmente en Twitter.