Camila presume su nuevo sencillo “Te Confieso”

Este tema se distingue por contar con la sensibilidad musical, la poética de sus versos, así como lo más puro de la esencia del dueto que ha marcado historia en Latinoamérica.

A finales del año pasado Camila presentó “Cianuro y miel” como un sencillo cero que fungió como banderazo de salida de esta nueva etapa del grupo; “Te confieso” llega este 25 de enero a todas las plataformas digitales para contar una historia de amor imposible que tocará los corazones de sus fans a través de una melódica combinación de letra y música.

Camila se sigue ostentando como una de las agrupaciones vigentes más importantes de México.

“Te confieso” se trata de una composición que cuenta con letra de Mario Domm, Edgar Oceransky y Lauren Evans. Para la producción, Mario realizó un cuidadoso trabajo junto a Ettore Grenci con quien logra perfeccionar los clásicos sonidos del piano y guitarra de Camila. La canción sacude desde el inicio con frases como “Prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos… mentirte.”

Camila está realizando múltiples sold outs con 4 Latidos Tour, gira que comparten con Sin Bandera.

Sobre este nuevo sencillo Mario Dom dijo a Grupo Editorial La Verdad: “Una extraña serenidad me acompaña en esta etapa después de cuatro años y sin miedo a decir las verdades más incomodas. “Te Confieso” abre un álbum con las canciones más personales que he escrito hasta hoy. Me encanta la parte que dice: “Si la verdad te ofende si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve, es porque te quiero que te quiero hablar de frente, prefiero hoy herirte y no lo que hacen todos… mentirte” …

Camila estará realizando presentaciones a lo largo de la República Mexicana, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

Por su parte Pablo Hurtado señaló: “Te Confieso es una de mis canciones favoritas del nuevo disco que lanzaremos este año. Habla de una necesidad incontenible de confesar lo que en verdad sientes por alguien, a pesar de las consecuencias que esto pueda tener. El tema es muy abierto y cada quién puede interpretarlo de distintas maneras. Musicalmente, volvemos a la esencia de Camila con una balada orgánica a piano y guitarras, bajo, batería y algunas texturas de programación a cargo del productor Ettore Grenci, que refrescan el sonido de la banda.

Sobre el El videoclip, dirigido por Nuno Gómez y filmado durante 4 días en Venezuela, Pablo comentó: “me parece el mejor que hemos hecho hasta la fecha. Marca nuestro debut en la actuación. Es la primera vez que no aparecemos tocando ni cantando, para poder enfocar toda la atención en una historia original con un final que dará mucho de qué hablar. Esperamos que les guste”.

Ricardo D. Pat