Camila Sodi y Geraldine Bazán enfrentan un reto que parecía imposible

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, las vacaciones de semana santa 2021 ya empezaron, y por ello algunos famosos también aprovecharon para sacar a sus hijos de la rutina y llevarlos a pasear, entre ellos Camila Sodi y Geraldine Bazán.

Las actrices, quienes son grandes amigas, y su relación se fortaleció desde que ambas son mamás, pasaron unos días en la riviera maya, en donde viajaban juntas con 7 niños.

Fue a través de sus cuentas oficiales en Instagram que la ex de Diego Luna y la ex de Gabriel Soto fueron mostrando fotos de algunos detalles de sus vacaciones.

Las actrices viajaban en un avión privado con 7 niños, lo que significó un gran reto a su maternidad, pero el cual están llevando con mucha paz, calma y diversión.

Geraldine Bazan y Camila Sodi disfrutan de sus vacaciones con 7 niños

Si bien, los hijos de ambas solo son 3, aprovecharon a rentar el avión privado para que los pequeños invitaran a sus amiguitos, por lo que viajar 2 mamás responsables con 7 niños, que además algunos no eran suyos, significó un reto muy grande.

El gran reto de Geraldine Bazan y Camila Sodi

Las protagonistas de la serie Falsa Identidad mejoraron su amistad precisamente después de las grabaciones de esta, y desde entonces han sido inseparables, de hecho, en las imágenes que comparten en sus redes sociales se ve cómo, mientras sus hijos juegan, ellas aprovechan para tomarse una copita, mientras derrochan elegancia y sensualidad.

“En serio que nos la estamos rifando”, dijo la ex esposa de Gabriel Soto.

Por lo pronto, no se sabe mucho de sus vacaciones, solo se sabe que están en la riviera, y tratan de proteger la identidad de sus pequeños, pues en una imagen en la que posan junto al avión, los niños no dan la cara a la cámara, pero la ex de Diego Luna luce fabulosa

