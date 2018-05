Camila Sodi sorprendió a sus invitados en su fiesta de cumpleaños

La guapa actriz, sorprendió a sus invitados en su fiesta de cumpleaños, pues Camila Sodi derramó su champagne hacia ellos.

La sexy sobrina de Thalia, es una hermosa mujer que ha sorprendido nuevamente a sus fans, por sus ocurrencia de aventar a sus invitados el champagnem, aunque todos lo tomaron con un buen humor, Camila Sodi compartió estos momentos en su cuenta de instagram.

A la guapa actriz le gusta presumir su figura, pues posee un cuerpo espectacular, ya que hace unos meses subió a su cuenta de instagram, una fotografía en una tina, enloqueciendo a sus fans, tras haber compartido la foto, le llovieron piropos de lo sexy que lucía.

En la fiesta de cumpleaños, estuvo rodeada de amigos y familiares, pues todos ellos asistieron en un restaurante ubicado en la Ciudad de México, llamado Vasconcelos, la hermosa actriz cumplió 32 años.

32 años Tengo suerte.....en la vida he reído , he llorado , me he enamorado ,me he partido varias veces el hocico haciéndolo , he trabajado en lo que amo, he tenido bandas de rock, he escalado montañas en países lejanos , explorado el mundo , me he comido gran parte de él también, tengo dos hijos maravillosos y sanos , me he casado , me he divorciado , me he caído , me he levantado , me he reído hasta las lágrimas con mis amigos. Comento la bella actriz.