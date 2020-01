Camila Sodi sigue los pasos de Thalía ¡Interpretará el tema de “Rubí”!

Camila Sodi ha seguido los pasos de su famosa tía, Thalía, con quien tiene un gran parecido físico y por lo que hemos visto en redes sociales como Instagram, también son muy unidas.

Camila Sodi sorprende como "Rubí"

Pese a que Camila Sodi, no quiere tener una carrera idéntica a la de su tía, la actriz y cantante, Thalía - incluso dijo que no haría el remake de ninguna de sus telenovelas -, no tiene problemas con dar pequeñas muestras de cariño y respeto en sus proyectos propios.

Tal será el caso con su nueva novela, “Rubí”, el tan esperado remake de la versión hecha por Barbara Mori en 2004, y cuyo tema principal será interpretado por la propia Camila Sodi.

El tema de Rubí

Anteriormente, Camila Sodi insinuó que el tema principal de la nueva versión de “Rubí” estaría relacionado con Thalía, por lo que muchos creyeron que sería la intérprete de “Amor a la Mexicana”, quien prestaría su voz para el proyecto.

Sin embargo, People en Español, ha confirmado que se tratará de un nuevo cover de la canción “A quien le importa”, cuya versión original fue de Alaska, pero que tuvo una segunda ola de popularidad gracias al cover de Thalía.

Además, el tema será interpretado por Camila Sodi, quien dijo que es un “pequeño homenaje” a su tía favorita, quien popularizó la canción en México y aún es una de las favoritas de sus fans.

“Rubí” de Camila Sodi

Estamos a menos de una semana del siguiente proyecto de la “Fábrica de Sueños” de Televisa, esta vez de la mano de la sensual, Camila Sodi.

Esta nueva versión de “Rubí”, es de los remakes más esperados y que cuenta con la bendición de la “Rubí” de telenovelas original, Barbara Mori.

Camila Sodi de 33 años años ha dicho estar muy emocionada y orgullosa por haber sido elegida para dar nueva vida al icónico personaje.

