Camila Sodi muestra su lado atrevido en microbikini y practicando paddleboarding

Camila Sodi es sin dudas una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo, pero también es una talentosa actriz que ha llevado el nombre de México en alto.

La famosa sobrina de Thalía siempre ha mostrado su lado pícaro y gusta de consentir a sus fans en las redes sociales en las que comparte su día a día y algunos proyectos de trabajo.

En semanas recientes la actriz sorprendió a todos por declararle su amor a Brad Pitt, noticia que te traijmos en La Verdad Noticias, aunque también ha figurado por su hermosa figura.

Sin embargo ahora es noticia debido a que fue captada en suiza haciendo paddle boarding y luciendo un espectacular bikini.

Camila Sodi luce su figura con tremendo bikini

A través de su cuenta oficial de Instagram la famosa compartió el momento en el que se le nota con un microbikini mientras practicaba paddle board, deporte que practica desde hace mucho tiempo.

Y aunque es una experimentada deportista confesó que alguna vez quedó varada en medio de un lago.

“Me quedé tirada en el paddle board…y de repente como que volteo, regreso y estaba en medio del agua y el agua es enorme. Empecé a remar en medio del lago, llevaba una hora remando y de pronto, se puso súper picado el lago y no llegué a ningún lugar”.

Debido a esto y a que estaba sufriendo por estar varias horas bajo el sol comenzó a pedir ayuda desesperadamente, pero nadie la escuchaba.

“Yo estaba sin poder moverme y nadie me escuchaba, yo gritaba ‘Ayúdenme’, y en eso volteo y un amigo que hice aquí en la clínica vino por mí, me ayudó y salí. Ahora estoy toda quemada, insolada, generé más cortisol de la historia y no me relajé”.

La famosa sobrina de Thalía tuvo que ser atendida por personal médico, aunque afortunadamente todo estaba perfecto, por lo que no pasó de un susto.

¿Qué es el paddleboarding?

La actriz practica este deporte desde hace mucho tiempo

El paddleboarding es un deporte acuático en el que sus participantes se paran sobre una tabla, como la de surf, se hincan, o incluso se acuesta, en ella para avanzar en el mar o en cualquier otro cuerpo de agua.

A menudo se usan los brazos para impulsarse y así poder impulsar su movimiento sobre el agua, aunque también pueden usarse una técnica de parado y utilizar un remo para moverse.

El deporte no es nuevo pues registros históricos lo han situado en algunas islas polinesias a finales del siglo XVIII, e inclusive la asociación internacional de surf ha pedido su integración a los juegos olímpicos por considerarlo un deporte representativo de varias partes del mundo.

