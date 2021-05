Camila Sodi se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por su actuación en la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’ en Netflix, sino por haber presumido su cuerpazo a través de un coqueto bikini desde un yate.

Por medio de sus historias de Instagram, la sobrina de Thalía reveló a sus seguidores en dicha red social que disfrutaba del domingo desde la playa, motivo por el cual se animó a usar un diminuto bikini que hacía resaltar los atributos que posee a sus 34 años de edad.

La actriz cautivó a los caballeros al modelar coqueta prenda en redes sociales.

En la imagen podemos verla posar sobre la cubierta de un yate para disfrutar de un baño de sol, mismo que le ayudaría a obtener el bronceado perfecto. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que se protegió el rostro con una tela, unos lentes y una gorra, pero ella explicó con humor que lo hacía porque “en la cara no, porque soy actriz”.

La sensual fotografía compartida en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida para sus más de 2.4 millones de seguidores, quienes le dedicaron cientos de piropos, los cuales halagan el espectacular cuerpazo que posee y que a ella le gusta presumir ante la cámara.

Camila Sodi habla de su divorcio con Diego Luna

La actriz habló sobre lo difícil que fue enfrentar su divorcio con Diego Luna.

En otras noticias que La Verdad Noticias trae para ti, la también protagonista del remake de la telenovela ‘Rubi’ abrió su corazón y durante una charla con Aislinn Derbez para el podcast ‘La Magia del Caos’ declaró que su divorcio con Diego Luna fue un proceso muy difícil para ella.

“No se lo deseo a nadie con hijos… Se te muere una expectativa, se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Me divorcié, dejé mi carrera seis años, no trabajé nada, seis años. Me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo”, declaró Camila Sodi.

