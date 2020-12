¿Camila Sodi empujó a la reportera? La actriz rompe el silencio

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Camila Sodi tuvo un pequeño altercado con la prensa dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto debido a que la actriz empujó a una reportera de Univisión que trataba de entrevistarla.

Dicha situación fue comentada por diversos programas de televisión, quienes tacharon a Camila Sodi de ser una persona grosera con los medios de comunicación, críticas a las que se le sumaron varios cibernautas, pues más de uno aseguró que la actriz es una desagradecida y se siente intocable.

Ante dichas críticas emitidas en su contra, la estrella de ‘Rubí’ había decidido no pronunciarse al respecto del incidente en el aeropuerto, pero tras varios ataques en sus redes sociales, ella rompió el silencio y contó su versión de la historia, misma que ha dejado a muchos con la boca abierta.

Camila Sodi se defiende de las críticas

Fue durante una sesión de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta de Instagram donde Camila Sodi explicó a los fans los motivos por los cuales había tenido el altercado con la reportera, pues ella asegura que solo intentaba evitar que su madre e hijo fueran acosados por la prensa.

Camila Sodi rompe el silencio sobre el escándalo del empujón a la reportera de Univision. pic.twitter.com/z7kuBsUp6U — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) December 29, 2020

“En el aeropuerto, la reportera empezó a entrevistar a mi mamá que estaba con mi hijo y me metí entre ellos dos para que no acosaran a mi hijo y respetaran su privacidad, y la reportera me empezó a decir que la empuje y ya sabes como son... Al final uno siempre acaba mal”, declaró la actriz en Instagram.

Camila Sodi asegura que solo deseaba defender a su madre y a su hijo del acoso de la prensa.

La respuesta de Camila Sodi reavivó las críticas en su contra, pero en esta ocasión hubieron fanáticos que la defendieron de dichos ataques, además de recordarle a los otros que el hijo no son figura pública, por lo cual era innecesario que él diera declaraciones a la prensa.

¿Qué opinas de este escándalo? ¿Crees que Camila Sodi deba ser criticada por defender a su hijo del acoso de la prensa? Deja tu respuesta en los comentarios.

