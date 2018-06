¡Camila Sodi de compras en el barrio de Tepito!

Sin duda la humildad de Camila Sodi ha sido sobresaliente a diferencia de demás actrices; es por ello que decidió compartir una fotografía en la que aparentemente iba llegando a Tepito a ‘chacharear’, posteriormente subió otra en la que llevaba en las manos un vaso de michelada; además brindó un comentario muy peculiar al medio nacional De Primera Mano.

"Estaba chachareando! Me gusta, me gusta mucho mi país, no le tengo miedo a pasearlo y a enseñárselo a mis hijos. Creo que vivimos en un país muy hermoso y más que temerle... spread the love, man".