Camila Sodi SUFRE al hacerse prueba de coronavirus ¿Se volvió a contagiar?

Luego de superar el coronavirus que contrajo a finales de marzo ella y su hija Fiona, Camila Sodi sorprendió a sus seguidores en Instagram este fin de semana al mostrar cómo se realizaba otra prueba para detectar el COVID-19, aunque lo que más llamó la atención fueron sus gritos de dolor.

Camila Sodi decidió comparti con sus más de 2.2 millones de seguidores en Instagram el momento exacto en el que se sometió a la prueba de coronavirus, la cual consistió en la introducción de un hisopo en una de sus fosas nasales.

"¡Ya está en mi cerebro!", fue el grito de dolor de la actriz cuando la enfermera que la atendió introdujo el bastoncillo en su nariz.

Camila Sodi y su hija contrajeron el virus

Recordemos que a finales de marzo pasado, Camila Sodi informó en sus redes sociales que ella y su hija habían contraído el coronavirus, de igual manera aprovechó la ocasión para invitar a sus seguidores a cuidarse de esta nueva enfermedad.

Camila Sodi y su hija Fiona dieron positivo a prueba de coronavirus en marzo pasado.

"Empecé a tener todos los síntomas y luego mi hija se sintió muy mal; a ella le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también soy positiva", declaró la protagonista del remake de ‘Rubí’ en una transmisión de Instagram.

"Nunca subí de los 37.5, dolores de panza, eso la gente no lo sabe, la panza como revuelta con mucho gas, la boca seca, son síntomas. Si tienes 30 o menos y no tienes calentura fuerte y no sientes que no puedes respirar no te hagas la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua, también mucho descanso", finalizó Camila Sodi.

Fotografías: Instagram