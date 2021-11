A más de tres meses de que “El Charro de Huentitán” fuera hospitalizado y diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, su nieta, Camila Fernández reveló algunos detalles del estado de salud de don Vicente Fernández.

Luego de informarse que la recuperación del intérprete de “Mujeres divinas” sería lenta, la hija de Alejandro Fernández dijo en entrevista para el programa Sale el Sol que su abuelo ha mostrado enormes avances.

“Yo ya lo vi mucho mejor, o sea, si va lento, pero me dio una calma verlo la última vez, no tienes una idea, me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos, la mandíbula, los ojos, la lengua también, la cabeza… de (responder) sí y no, o sea fue ¡wow!, del cielo a la tierra (la mejoría)”, señaló la nieta de Vicente Fernández.

Camila visitará a Vicente Fernández en Navidad

Camila Fernández revela que hay una mejoría en la salud de Vicente Fernández.

En otro tenor, la artista dio a conocer cómo pasará las próxima fiestas decembrinas sin olvidarse de Vicente Fernández: “Hemos tratado de visitarlo lo más que podemos, la Navidad a mí me va a tocar por primera vez con mi esposo, pero obviamente voy después al hospital, y si no antes después”.

Camila Fernández reflexiona sobre ser madre

Camila Fernández revela que hay una mejoría en la salud de Vicente Fernández.

Para concluir su entrevista, Camila Fernández confesó que este año ha marcado una diferencia en su vida tras convertirse en madre: “Este año ha sido increíble con mi bebé y también con la nueva familia que nos va a crecer con mi hermano, y para mi es algo, un año muy importante en mi vida, con mi niña me abrió un panorama que jamás había tenido”.

La Verdad Noticias informa que Vicente Fernández actualmente se mantiene bajo estricta vigilancia por parte de los médicos y en todo momento cuenta con la cercanía y cuidados de sus seres queridos y del personal del nosocomio donde está internado, quienes conjuntamente han otorgado información sobre su estado de salud.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.