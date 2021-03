Camila Cabello y Shawn Mendes sufren asalto cuando se encontraban en casa

Camila Cabello y Shawn Mendes sufrieron el susto de sus vidas cuando entraron en su mansión de Los Ángeles. Las fuentes le dijeron a TMZ que la pareja estaba en casa cuando los asaltantes entraron por una ventana; sin embargo, ambos están a salvo.

El medio también informó que los sospechosos se escaparon rápidamente cuando se dieron cuenta de que los A-listers estaban en casa y se fueron en el Mercedes G-Wagon de Shawn.

Se llamó a la policía a la casa y la investigación está en curso, aunque no se han realizado arrestos.

Los ladrones entraron a la casa de Camila, donde ella vive con sus papás y con Shawn/Foto: Univisión

Shawn Mendes y Camila Cabello están bien después de vivir un robo

Los fanáticos de los cantantes sabrían que han sido fuertes durante casi dos años, e incluso se pusieron en cuarentena juntos durante 2020. El creador de éxitos canadiense recientemente tomó Instagram para compartir un homenaje de adoración de cumpleaños a la cantante Camila Cabello.

La publicación del 3 de marzo presentó una foto sincera de la pareja juntos. "Feliz cumpleaños a la persona más amable, valiente y hermosa que he conocido", escribió en el pie de foto. “Te amo más cada día mi vida”. El cantante de “Stitches” también usó su historia de Instagram para publicar un video de él y Camila abrazados en un carrito de golf.

Shawn y Camila decidieron vivir juntos en la cuarentena, y parece que eso ha hecho más fuerte el noviazgo/Foto: Ok Tv Latino

Shawn habló sobre su relación en diciembre de 2020 durante una entrevista en Celebrity Session de SiriusXM Hits 1. "Ella es completamente todo o nada", comenzó.

“Y creo que eso es algo que yo no estaba al principio de nuestra relación. Y creo que mucha gente tal vez tenga miedo de estar all-in, porque si estás all-in, entonces te duele. El golpe duele mucho más si termina, ¿sabes? Pero ella realmente me enseña que si tenemos una vida y no tenemos mucho tiempo aquí, bien podría ser todo si estás enamorado de alguien y estás ahí", declaró.

El intérprete Shawn Mendes continuó: “Aprendí eso todos los días. Ella es absolutamente paciente conmigo, especialmente cuando estoy estresado o algo me afecta. Ella me enviará un mensaje de texto".

"Y si alguna vez estoy siendo mordaz con ella y ella diría, 'Está bien. Te amo. No importa lo que te ame, no importa qué'. Y es como, eso es fuerza real, paciencia y amor. Pero es asombroso. Es como una película", afirmó.

¿Crees que atraparán a los delincuentes que entraron a casa de Camila Cabello y Shawn Mendes? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

