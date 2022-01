¿Camila Cabello y Shawn Mendes regresaron? Esta prueba vuelve loco a los fans

Los fans desean que la pareja se dé una nueva oportunidad en el amor.

Fue a finales de noviembre del año pasado cuando Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron el fin de su relación, noticia que sin duda causó gran tristeza entre sus fieles fanáticos. Sin embargo, rumores de reconciliación han surgido en redes sociales y ahora es la cantante quien los ha alimentado tan solo con una pequeña interacción en Instagram.

A través de dicha red social, el cantante canadiense presumió el detrás de cámaras de la grabación de un sencillo titulado ‘Y'all Dig This’ que está próximo a lanzar. Como era de esperarse, el adelanto causó sensación entre sus fans, pero también en su ex novia, quien en la sección de comentarios le dejó un mensaje en inglés que dice “Eres un loco salvaje”.

Los cantantes interactuaron en redes sociales, causando gran furor entre sus fieles fanáticos.

Tras percatarse del comentario de la intérprete de ‘Havana’, algunos seguidores comenzaron a pedirle que reconsidere la idea de volver con él, mientras que otros los felicitaron a ambos por su madurez al demostrar que pueden seguir siendo amigos pese a que ya no son pareja. Hasta el momento, ninguno de los dos ha reaccionado a los rumores de reconciliación.

¿Cuándo se hicieron novios Camila Cabello y Shawn Mendes?

La pareja se conoció en 2014 durante un tour de Austin Mahone.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la pareja se conoció en 2014 durante un concierto de Austin Mahone. En 2017 colaboraron juntos en la canción ‘I Know What You Did Last Summer’ y fue gracias a ella que lograron tener un mayor acercamiento entre ellos.

Sin embargo, fue hasta septiembre del 2019 cuando mostraron su amor sin pena alguna en redes sociales pero oficialmente empezaron a andar un 4 de julio. Desde aquel entonces y hasta noviembre del 2021, la pareja se convirtió en una de las más famosas y queridas del mundo del espectáculo americano.

Anuncian el fin de su relación en Instagram

La pareja decidió poner fin a su relación y continuar como mejores amigos, tal y como ocurrió en el 2014.

Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron su relación en noviembre del 2021 y lo dieron a conocer con un emotivo mensaje en Instagram, el cual dice: “Hemos decidido terminar nuestra relación, pero el amor que sentimos el uno por el otro, como humanos, es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siéndolo”.

