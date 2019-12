Camila Cabello y Ryan Reynolds ¿Juntos en Nueva York?

Camila Cabello de 22 años ha dejado boquiabierta a sus seguidores en Instagram con misteriosa fotografía acompañada del actor canadiense, Ryan Reynolds.

Un simple “Es agradable verte”, fue el mensaje de la intérprete de “Havana”, quién copió el estilo de Ryan Reynolds, cuya costumbre es cortar de la foto a sus compañeros antes de publicarlas.

Camila Cabello no aclaró dónde se encontró con la estrella de Deadpool, pero puede verse un espejo con luces, típico de los camerinos, ¿podría ser que estas dos estrellas están trabajando en un proyecto juntos?

Quizás la respuesta sea que Ryan Reynolds sea un “camilizers” en secreto, puesto que Camila Cabello tiene programada una firma de autógrafos en Nueva York el día de hoy, la cual dará comienzo tan sólo un par de horas después de publicar la fotografía en compañía del atractivo actor.

Camila Cabello prepara firma de autógrafos

Por su parte, Ryan Reynolds se encuentra en la misma ciudad para ser un invitado especial en el Today Show, como adelantó en sus historias de Instagram.

Ryan Reynolds en el Today Show

¿Podría haber una colaboración en proceso o simplemente una bella amistad entre estas dos estrellas?

La realidad es que ambos coincidieron en el Rockefeller Center, donde se realizan las grabaciones de Today Show y The Jimmy Fallon Show, donde Ryan Reynolds y Camila Cabello serán invitados especiales.

MÁS ENCUENTROS SORPRESA

Pero el encuentro con Ryan Reynolds no fue el único que tuvo Camila Cabello durante su visita en Nueva York.

La ex- integrante de Fifth Harmony también se topó con Niall Horan de One Direction, al parecer, las dos estrellas compartirán el escenario del The Jimmy Fallon Show.

La cubana nos dio un pequeño adelanto de su presentación; Cabello interpretará “Oh my oh” acompañada de DaBaby, y prometió que será un performance digno de ver.

