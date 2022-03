Camila Cabello y Ed Sheeran estrenan 'Bam Bam' en ‘Concierto para Ucrania’

Camila Cabello y Ed Sheeran unieron fuerzas en el Concierto para Ucrania de ITV el martes (29 de marzo) para presentar su nueva colaboración “Bam Bam” en vivo por primera vez.

La pareja interpretó la canción, que fue producida por Ricky Reed, Edgar Barrera y Cheche Alara y escrita por Cabello, Sheeran y Reed, en el Resorts World Arena de Birmingham.

Está tomado de su próximo nuevo álbum 'Familia', que se lanzará el 8 de abril. Puede ver las imágenes a continuación.

Si bien el cantante de "Shivers" luego encabezó su propio set en solitario durante el transcurso de la noche, otros actos en la alineación del concierto benéfico para Ucrania en Birmingham, Reino Unido incluyeron Snow Patrol, Anne-Marie, Nile Rodgers con Chic, Emeli Sandé, Tom Odell, Paloma Faith, la ganadora de Eurovisión Jamala y más.

Como informamos en La Verdad Noticias, hoy temprano, Camila Cabello presentó una vista previa de otras dos pistas misteriosas de su próximo tercer álbum en solitario, Familia, que se lanzará el 8 de abril a través de Epic Records.

Mientras tanto, Sheeran todavía está en medio de la promoción de su álbum = 2021 , que ha incluido remixes de "The Joker and The Queen" con Taylor Swift y el sencillo principal "Bad Habits" con Bring Me the Horizon.

Los organizadores dijeron que el concierto había recaudado 12,2 millones de libras esterlinas (16 millones de dólares) que se donarán al Comité de Emergencia para Desastres, un paraguas de organizaciones benéficas británicas, para el llamamiento humanitario en Ucrania.

Puedes ver a Camila Cabello y Ed Sheeran tocar "Bam Bam" durante el Concierto de ITV para Ucrania en la parte media de esta nota.

