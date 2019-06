Camila Cabello volverá a ser “SEÑORITA” con Shawn Mendes (FOTOS)

La cantante Camila Cabello y Shawn Mendes han causado gran expectativa luego de que se les viera a juntos y fueran blancos de rumores acerca de si estaban saliendo sentimentalmente o preparaban algún tema, juntos.

Los rumores se han esclarecido, pues tras realizar algunas bromas en redes sociales y compartir un clip de corta duración con Shawn Mendes, finalmente Camila Cabello confirmó su nueva colaboración entre ambos.

“Señorita” será el título de la canción que lanzará Camila Cabello con el cantante nominado al Grammy Shawn Mendes, que llegará el viernes 21 de junio y que ha causado conmoción entre sus fanáticos.

Tal parece que los seguidores de los intérpretes están encantados por verlos nuevamente juntos, pues desde el 2014 ellos han estado hablando sobre una posible relación, pese a que tanto Camila Cabello como Shawn Mendes han aclarado que sólo son amigos.

Hay que recordar que esta no es la primera colaboración de los artistas, pues la ex cantante de Fifth Harmony y el artista canadiense grabaron en el 2015 su primer y exitoso tema en conjunto titulado “I Know What You Did Last Summer”.

Camila Cabello de 22 años ya está trabajando en el que será su segundo álbum, según ella misma ha revelado en el festival Cannes Lions en declaraciones recogidas por Billboard y esto ha dicho al respecto:

"En este álbum estoy yo escribiendo sobre cosas que me estás ocurriendo en tiempo real, por lo que creo que hay un nivel de detalle y emoción de alguna manera irremplazable".

Por su parte Shawn Mendes confesó que su serie favorita de niño era “Los Hechiceros de Waverly Place” e impresionó a los fans que estaban presentes en ese momento, quienes comenzaron a reír al terminar su declaración ya que el cantante se encontraba tan concentrado respondiendo a esta pregunta que tiró la rosa que sostenía entre sus manos.