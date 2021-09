Camila Cabello sigue deleitando con su cuerpo real en ceñido bikini

Camila Cabello fue captada por los paparazzi mientras estaba disfrutando de las playas de Miami, Florida. Pero al parecer, la cantante ha decidido seguir enseñando su cuerpo real en ajustados bikinis, a pesar de quienes la critican por haber subido de peso.

La intérprete de “Havana” deleitó con un ceñido bikini de color amarillo con escote triangular con olanes pequeños y cordones a la cadera, para hacer alarde de sus curvas irresistibles que han conquistado a sus más de 56 millones de seguidores que tiene en Instagram.

Como informamos en La Verdad Noticias, Camila Cabello impactó en bikini tras críticas a su cuerpo, ya que la artista de 24 años ha recibido severas burlas y comentarios negativos porque durante la cuarentena incrementó algunos kilos.

Camila Cabello disfruta de presumir su belleza real

Camila presumió su cuerpo al natural mientras disfrutaba de la playa/Foto: Vive USA

La ex integrante de Fifth Harmony presumió su belleza natural al no utilizar ni una gota de maquillaje en el rostro y dejar su cabello completamente mojado peinado hacia atrás. La estrella llegó a las playas de Miami, después de que ofreció una actuación sensual en los MTV VMAs 2021 hace poco más de una semana en Nueva York.

Sin embargo, en su momento de relajación cerca del mar no estuvo acompañada de su novio, el cantante Shawn Mendes. Recordemos que la pareja se conoció en julio de 2014, mientras eran teloneros de los conciertos de Austin Mahone; pero confirmaron su noviazgo hasta 2019.

Camila Cabello se aleja de los prejuicios a su cuerpo

La cantante cubana-estadounidense considera que se deben normalizar los cuerpos reales/Foto: Revista tú

La cantante de “Don’t Go Yet” quiere alejarse de los prejuicios que el público tiene sobre su cuerpo, después de que en las redes sociales la han llamado “gorda” por no tener “un cuerpo perfecto”. Además de que la han criticado por tener celulitis y “barriga”.

Ante esto, Camila Cabello ha dicho en video que es necesario normalizar que no todo el tiempo se puede tener un cuerpo fitness y no es obligatorio cumplir con este estereotipo de "belleza" que por años se ha impuesto en todas las figuras, especialmente en las mujeres.

