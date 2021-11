Camila Cabello se suma al club del “Billón” con Havana en Youtube

Camila Cabello es una de las cantantes estadounidenses que también ha dado un apoyo muy grande a la comunidad latina.

La intérprete de Don't Go Yet, vio en la canción Habana su gran éxito, y quizá el primero más viral de su carrera como solista.

En ese sentido, la cantante quien recientemente reveló las razones por las que terminó con Shawn Mendes, ahora forma parte del club del billón en Youtube.

Detalles del video de Havana

El video fue lanzado en octubre de 2017 a través de la cuenta oficial de Youtube de Camila Cabello.

El clip y la canción encabezaron el Billboard Hot 100 en enero de 2018, marcando el primer número 1 de Cabello en la lista.

Esta no es la primera vez que Cabello entra al Billion Views Club de YouTube. Antes de lanzar su carrera en solitario, Cabello formó parte del grupo de chicas Fifth Harmony, que, en agosto de este año, ha acumulado un par de videos con 2 mil millones de visitas en el sitio: "Worth It" de 2015 y "Work From Home" de 2016

Cabello también acumuló mil millones de visitas con su dueto de Shawn Mendes de 2019, "Señorita".

La ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes

Los cantantes anunciaron su ruptura, Camila Cabello compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram en donde asegura que decidieron finalizar su relación romántica, pero que seguirán siendo los mejores amigos.

Esta noticia causó mucha tristeza entre los internautas, quienes lamentaron la ruptura, y le brindaron su apoyo a ambos cantantes.

