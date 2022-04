Camila Cabello se sincera sobre su inseguridad corporal en Instagram

La cantante Camila Cabello recurrió a Instagram para compartir sus luchas con la inseguridad corporal. La artista cubanoamericana, que recientemente protagonizó una interpretación de "Cenicienta", detalló las presiones que conlleva estar bajo los reflectores.

"Usé bikinis que eran demasiado pequeños y no me importaba cómo me veía, luego vi fotos en línea y comentarios y me molesté mucho", escribió en una carta en Instagram el sábado. Explicó que ser fotografiada constantemente por paparazzi, y que su cuerpo fuera escudriñado, la hacía sentir "súper vulnerable y sin preparación".

La emotiva carta fue provocada por un día en un club de playa en Miami, dijo Cabello, cuando sintió la presión de lucir lo mejor posible, sabiendo que los paparazzi la estaban fotografiando. "Traté de fingir que no estaban allí, pero no pude", dijo.

"Sabía que me veía 'bien' en las fotos y pensé que me sentiría realizada y, sin embargo, nunca la había pasado peor en la playa", escribió.

“Sentí el vacío y la tristeza de los pensamientos de nuestra cultura que se convirtieron en mis pensamientos”, dijo Cabello. También criticó una "cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de cómo se ve el cuerpo de una mujer 'saludable' que no es real para muchas mujeres".

La publicación ha recibido más de 1.000.000 me gusta (hasta el domingo por la tarde). La tres veces nominada al premio Grammy no es ajena al uso de las redes sociales para volverse vulnerable.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el año pasado, publicó un TikTok en el que animaba a las mujeres a abrazar sus cuerpos naturales.

"Estar en guerra con tu cuerpo es tan última temporada", dijo en el video, que recibió más de 5 millones de me gusta. "Somos mujeres reales, con curvas, celulitis, estrías y grasa".

Pero como explicó en su Instagram, sus problemas con la imagen corporal han continuado. "Los mensajes que recibo de nuestro mundo son ruidosos en mi propia cabeza".

"Irónicamente, toda la terapia, todo el trabajo interno es tratar de volver a sentirme como una niña de 7 años en la playa", escribió Camila Cabello al final de la nota de Instagram. "Estoy de luto por ella hoy. Feliz, tonta, respirando, fingiendo ser una sirena".

