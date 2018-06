Camila Cabello se presentará en México como parte de ‘Never be the same tour’

La sensual cantante Camila Cabello, se presentará en México el próximo 24 de septiembre como parte de 'Never be the same tour’.

La artista confirmó que el concierto tendrá lugar en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, de igual forma también tiene agendada dos fechas en el Auditoria Telmex en Guadalajara y el 27 en Monterrey.

Camila Cabello es una cantante y compositora, tras anunciar la noticia el día de hoy, sus fans están muy emocionados de estar en el concierto de la cantante cubana.

La cantante interpretara sus éxitos tales como: 'Havana' y 'Never Be The Same'.

Camila Cabello su álbum estuvo en el número 1 de la lista Top 200 de Billboard y tiene un certificado como disco de oro por Recording Industry Association of America.

Su álbum Camila logro romper el record por haber ser la canción más escuchada y descargada en la plataforma de iTunes.

Sabías que la cantante Camila Cabello pidió de regalo de cumpleaños participar en el casting de The X Factor, ya que quería conocer a las estrellas como Demi Lovato, Selena Gómez, Taylor Swift y Miley Cyrus.

El primer sencillo de la cantante fue Miss Movin' On que de inmediato logro estar dentro de los Billboard Hot 100.

Camila Cabello, recibió un premio en los MTV Video Music Awards en la categoría de ‘The Artist to Watch’. Durante el año de 2016 lanza su segundo álbum con el título de 7/27 colocándose en el número 4 de la lista de los Billboard 200.

Anteriormente la cantante Camila Cabello, se empezó a sentir mal durante los premios Billboard Music Awards 2018, de inmediato tuvo que ser ingresada al hospital, y es que en su cuenta de Twitter comento que tanto el estrés y el cansancio puso en peligro su salud, los médicos le recomendaron a la artista descansar.

Billboard Music Awards 2018