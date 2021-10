Camila Cabello se convierte en la primera latina en ganar disco de diamante

Camila Cabello se convirtió en la primera latina fuera de Estados Unidos en ganar un disco diamante, un codiciado reconocimiento que es otorgado por la Asociación de la Industria de la Grabación (RIAA) a aquellos temas o álbumes que han logrado vender diez millones de copias.

La canción que logró un gran éxito en la carrera de la artista es el tema “Havana”, canción que se lanzó en el 2018. Por su parte, la famosa compartió varias fotografías en su perfil social de Instagram para presumir con sus fans el reconocimiento que recibió por su música.

En La Verdad Noticias te compartimos que Camila sorprendió en los MTV VMAs 2021 con la interpretación de su reciente canción "Don't Go Yet". La artista derrochó sensualidad en el escenario de los premios; su vestuario y su gran talento conquistaron a los fans.

Camila Cabello presume disco de diamante

Camila presume reconocimiento por "Havana"

En las fotografías que compartió la famosa en su cuenta oficial de Instagram se puede apreciar que estaba muy feliz y sonriente por haber recibido el disco de diamante, lo que causó diversos mensajes de felicitaciones por parte de sus fans.

La cantante comentó en la publicación: “Me honra que el sencillo haya ganado un disco diamante y espero que esto sirva para allanar el camino para muchos artistas latinos”. Expresó la artista.

Cabe mencionar que Cardi B, en realidad es la primera cantante latina en superar los diez millones de unidades vendidas por Bodak Yellow. Mientras que la canción “Havana” forma parte del disco de Camila en solitario, pues recordamos que pertenecía al grupo Fifth Harmony.

Y es que, el ex presidente Barack Obama incluyó el tema en su lista de canciones preferidos en el 2018, razón por la cual Camila no dudó en compartir su emoción en redes sociales y comentó que no podía creer que Obama haya dicho que “Havana” en una de las canciones favoritas.

¿Cómo se hizo famosa Camila Cabello?

Camila presume a sus fans que recibió disco de diamante

La cantante logró popularidad en la industria musical durante su participación en el grupo Fifth Harmony, donde dio a conocer su gran talento, pero luego de un tiempo en la agrupación, decidió emprender su carrera como solista y desde entonces ha logrado todo un éxito.

A sus 24 años de edad, la cantante Camila Cabello ha obtenido diversos premios por su música, pero recientemente dio a conocer que recibió el disco diamante por la canción "Havana", uno de los temas más escuchados por los fans.

