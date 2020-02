Camila Cabello reveló ROMÁNTICO secreto de su nuevo disco ¡No lo vas a creer!

Camila Cabello es una de las exitosas cantantes que ha triunfado con su música y ahora ha sorprendido a sus fans, luego de que en una serie de preguntas y respuestas, la cantante de “Havana” contestara todas las intrigas de varios de sus seguidores a través de un video compartido en YouTube.

Tal parece que en esta dinámica no faltó el interés en saber los últimos pormenores de su carrera artística, pero también sobre su vida romántica, ya que si se recuerda, se le relaciona con el cantante Shawn Mendes desde el verano de 2019.

La secreto de Camila Cabello

En cuanto a lo musical, hay que recordar que “Romance” es la nueva producción musical de Camila Cabello, quien mantiene su primera relación romántica seria con el también cantante, Shawn Mendes, del que asegura estar muy enamorada.

Con relación a la dinámica y el nombre del álbum, algunos fans se preguntan si este álbum va dedicado a su novio, por lo que la compositora nacida en Cuba no tuvo problemas para responder con sinceridad lo que sus fanáticos querían saber sobre ella.

“El álbum se llama ‘Romance’ y ya casi lo termino. Se trata de enamorarse porque esa es la emoción que ha predominado en mi vida en los últimos años”.

La nominada a los Premios Grammys Latinos no se quedó ahí al revelar detalles de su nuevo álbum, pues también confesó que: “Antes de cumplir 20 años estuve en una larga relación con la soltería. No hablaba con ningún chico, no pasaba absolutamente nada.Tuve mi primera relación seria, y eso es lo que me inspiró a comenzar a escribir este álbum”.

Cabe destacar que la nueva producción musical de Camila Cabello es una enorme dedicatoria a su novio, Shawn Mendes, con quien mantiene una romántica y estable relación desde 2019, se gun se puede notar en los comentarios de la cantante que cuenta con 47,5 millones de seguidores en Instagram.

