Camila Cabello revela que padece Trastorno Obsesivo Compulsivo

Camila Cabello rompió el silencio al confesar a sus fans, que lucha contra el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). La cantante nacida en Cuba reveló que esta situación comenzó debido a la carga de trabajo que comenzó a tener tras su fama en la música.

La artista confesó a la revista Wall Street Journal Magazine; que tiene un trastorno de ansiedad y que ha sido su compañero en este tiempo, pues ha tenido que lidiar con aquella situación y que actualmente se encuentra en tratamiento.

La famosa ha tratado de encontrar la manera de llevar una vida normal, pues junto a su novio Shawn Mendes a logrado de tener momentos inolvidables, pues ambos han formado una de las parejas favoritas en la industria de la música.

Camila Cabello padece de un trastorno de ansiedad

La artista comentó que no quería dar a conocer lo que estaba pasando, por la misma razón por la que muchas personas no quieren hablar sobre lo que se siente estar un una guerra con la mente y el cuerpo.

Durante la entrevista la cantante dio a conocer que en algunas ocasiones lloraba con intensidad en el interior de su auto, por lo que su ansiedad comenzó a manifestarse en forma de Trastorno Obsesivo Compulsivo.

“El TOC puede tomar muchas formas diferentes". Comentó la famosa.

La cantante de "Señorita" con tan solo 23 años de edad, optó por compartir uno de los momentos más complicados de su vida, pues a pesar de la fama que tiene por sus exitosas canciones, también ha tenido que afrontar por inesperadas situaciones sobre su salud mental.

Mamá de Camila Cabello apoyó a la famosa

La mamá de la estrella del pop fue un gran apoyo para la artista, pues comentó que ella y su madre comenzaron a leer diversos libros sobre TOC, ya que necesitaba buscar alivio por lo que estaba pasando, pues en ese momento su vida era demasiado dolorosa y difícil.

Afortunadamente la famosa buscó ayuda tras recibir el diagnóstico, y ahora encontró en la meditación y terapia una vía de escape para continuar con su vida y poder cuidar su salud mental.

El video lleva millones de visualizaciones y diversos comentarios de sus fieles admiradores.