Camila Cabello quiere ser la nueva "CENICIENTA" de Sony

Hollywood Reporter informó que Sony tiene pensada una adaptación musical de la Cenicienta, la cual será dirigida por Kay Cannon con la actuación principal de la cantante Karla Camila Cabello Estrabao conocida como Camila Cabello. Esta adaptación fue planeada desde el 2017 y tiene pensado narrar una historia de la Cenicienta.

El actor, comediante, cantante, guionista y productor James Corden conocido por ser el actual presentador de The Late Late Show por CBS es quien tuvo la idea de proponer una nueva versión de la Cenicienta con un enfoque musical en donde Camila será la parte principal de aportar a la banda sonora del filme.

A lo anterior aún no se confirma si la cantante Camila Cabello será la protagonista oficial, pero debido a su excelente desempeño y talento musical es considerada la candidata perfecta para el papel, solo habrá que esperar que el director Kay Cannon revele más detalles sobre la nueva Cenicienta.

Más de Camila

La cantante y compositora es de origen cubano y estadounidense, inició su carrera como solista en el 2015 junto con el sencillo “I know what you did last summer” a lado de Shawn Mendes y fue en el 2016 que decidió salirse del grupo femenil Fifth Harmony para lanzar su segundo sencillo musical “Bad Things” con el rapero Machine Gun Kelly.

Fue en el 2018 que la cantante decidió lanzar su propio álbum musical debutando con su sencillo principal “Havana” del 2017, posicionándose en el puesto número 1 de popularidad en Canadá y dentro de los Billboard 200, sobre lo anterior ella compone canciones del género Pop, Pop Latino y R & B.

Desde pequeña Camila decidió ser cantante, para ello debutó en The X Factor y aunque al principio avanzó hasta la ronda final no quedó seleccionado, en su lugar fue invitada de nueva cuenta a debutar en la categoría “Grupos” en donde más tarde formaría parte del reconocido grupo musical Fifth Harmony.

No cabe duda que Camila Cabello es una compositora y cantante con mucho talento y nada le daría más gusto a los fans que poder verla en la pantalla grande en una de las historias más cotizadas de la última década. ¿Piensas que Camila sería perfecta como Cenicienta? Escríbenos en los comentarios.

