Camila Cabello presume imágenes de su viaje a Dubái (FOTOS)

La cantante Camila Cabello publicó en su cuenta oficial de Instagram varias imágenes en las que aparece vestida con un hiyab, una de las vestimentas típicas de la región árabe, así como también otras donde baila en las arenas del desierto, compartiendo mensajes sobre la experiencia de su estancia:

En otra imagen la cantante explicó que ha llevado un hiyab para mostrar su respeto a las tradiciones religiosas del país musulmán.

"En la tienda, una chica muy dulce me ayudó a ponérmelo. No hablábamos el mismo idioma, pero ella me sonreía mientras me ayudaba, y he sentido como si fuera una amiga cercana"