Camila Cabello es una famosa cantante y compositora estadounidense que ha destacado en el mundo de la música al consagrarse como una de las artistas más populares de los últimos meses, esto tras el enorme éxito que obtuvo con su sencillo “Havana” en los charts.

El talento de Camila Cabello es impresionante y su entrega en el escenario le permitió ser nominada a la categoría de “Mejor Presentación como Solista” en la 61a edición de los famosos Premios Grammys donde también estuvo nominada a “Mejor Álbum Pop Vocal”.

No cabe duda que hablar de Camila Cabello es hablar de una artista muy talentosa que es capaz de catapultar su carrera musical a lo más alto, pues con dos álbumes de estudio ha demostrado que es una de las artistas más completas que se pueden encontrar en la industria de la música.

Camila Cabello podría tener un nuevo éxito musical con su sencillo "My Oh My".

CAMILA CABELLO SE PREPARA PARA UN NUEVO ÉXITO MUSICAL CON “MY OH MY”

Camila Cabello ha lanzado recientemente su segundo álbum de estudio titulado “Romance”, el cual ha conseguido buenas posiciones en las distintas plataformas de streaming en las que se encuentra disponible pero hay una canción del tracklist que destaca por el increíble éxito que esta teniendo en los últimos días.

Estamos hablando de “My Oh My”, del cual se rumora que podría ser el nuevo single del álbum “Romance”, pues este ha logrado entrar en el top 10 del chart Spotify de USA luego de que Camila Cabello diera un performance de la canción en el programa de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

De igual manera la canción de Camila Cabello y el rapero Dababy ha aumentado su actividad en las radios estadounidenses y se ha convertido en tendencia en la aplicación Tik Tok; A nivel global “My Oh My” ha entrado al Top 15 de Spotify y se espera que escale posiciones cuando la cantante decida estrenar el vídeo musical de este tema.

