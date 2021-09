Camila Cabello ofrece una actuación sensual en los MTV VMAs 2021

El domingo (12 de septiembre), Camila Cabello se robó el show en los MTV VMAs 2021 con una sensual interpretación de su nueva canción, "Don't Go Yet". La pista aparecerá en su próximo tercer álbum de estudio, Familia.

Cabello inició su actuación con temática de mariachi rodeada de bailarines, todos luciendo conjuntos de color rosa brillante, morado y negro. Para los espectadores en casa, la actuación comenzó en blanco y negro antes de que se revelaran colores a mitad de la canción.

La latina fue un éxito dentro y fuera del escenario de los premios, pues Camila Cabello tuvo uno de los mejores looks de la Alfombra Roja en los MTV VMAs 2021 que te compartimos en La Verdad Noticias.

Camila Cabello sorprende con "Don´t Go Yet"

Camila Cabello presenta "Don´t Go Yet"

La alegre canción de Cabello, "Don't Go Yet" es uno de los 50 principales éxitos de Billboard Hot 100. El sencillo alcanzó el puesto 42 en la lista con fecha del 6 de agosto y se registró durante seis semanas.

Además, durante su actuación la cantante mostró brevemente sus habilidades de baile antes de dar la bienvenida al escenario a su novio y compañero artista Shawn Mendes. "Un aplauso para mi chico ", dijo mientras él comenzaba a cantar su melodía "Summer of Love".

"Es seguro decir que @Camila_Cabello nos sorprendió a todos con la interpretación de "Don't Go Yet"", escribió los VMAs en Twitter. Cabello compartió "Don’t Go Yet" a principios de este verano junto con un colorido vídeo musical dirigido por Philippa Price y Pilar Zeta.

¿Quién se presentará en los MTV VMAs 2021?

Lil Nas X en los MTV VMA 2021

Con una alineación de presentaciones que incluía a Ed Sheeran, Foo Fighters, Alicia Keys, Olivia Rodrigo y Lil Nas X, los MTV VMA 2021 buscaron mezclar a los veteranos con los nuevos niños. Incluyendo el regreso triunfal de Justin Bieber en los Premios MTV.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!