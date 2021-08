Camila Cabello muestra su cambio de imagen más atrevido hasta el momento

La popular cantante Camila Cabello es la última celebridad en clavar la tendencia del cabello corto después de que tanto Kourtney Kardashian como Billie Eilish se lanzarán a este territorio.

La cantante de "Don't Go Yet" hizo alarde por primera vez del cambio de imagen en Instagram, llamándose a sí misma "psicofreak" mientras modelaba el estilo vanguardista.

El estilista Dimitris Giannetos ayudó a dar vida a la visión de Camila Cabello, que los fanáticos experimentarán cuando llegue al escenario de The Tonight Show el próximo jueves 26 de agosto.

Mientras la cantante hace la cuenta regresiva para el lanzamiento de su próximo álbum Familia, el cambio de imagen inesperado de Camila es el complemento perfecto para la próxima era de su carrera. (Que, por cierto, incluye un papel protagónico en Cenicienta de Prime Video).

Camila Cabello tuvo una reconexión con sus raíces

Camila Cabello tuvo una reconexión con sus raíces.

Como informamos en La Verdad Noticias, la señorita de Shawn Mendes habló recientemente con Zane Lowe de Apple Music sobre la reconexión con su herencia cubano-mexicana mientras estaba en el estudio.

"Creo que estar en Miami durante tanto tiempo y tener más familia a mi alrededor y hablar más español me hizo sentir, no sé, simplemente me trajo de regreso", reflexionó la joven de 24 años. "Creo que mis raíces fueron más profundas de una manera que realmente necesitaba".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!