Camila Cabello mostró sus “PEZON3$” en provocativo bikini transparente ¡Brutal! (FOTO)

La cantante Camila Cabello ha impactado al mundo al lucir un atrevido atuendo playero junto al cantante Shawn Mendes en las playas de Miami durante sus vacaciones.

Hay que recordar que Camila Cabello y Shawn Mendes siguen dando rienda suelta a su amor, pues ahora fueron captados súper románticos durante sus vacaciones en Miami.

Camila Cabello que vive en California, aprovechó sus días libres en el puerto de Florida no sólo para descansar al lado de su novio, sino también para visitar a sus padres, quienes viven en Miami desde hace años.

Durante sus vacaciones Camila y Shawn estuvieron pasando tiempo en una alberca y en el mar, y en ambos lugares dieron muestra de que están totalmente enamorados y no les importa que los paparazzi capten cada muestra de cariño que se dan públicamente.

EL ATREVIMIENTO DE CAMILA

Lo que más ha llamado la atención de estas vacaciones de Camila, no fueron solamente los intensos besos que se dio con su apuesto acompañante, sino que mostrara de manera tan natural, tal y como es.

Pues resulta que la ex integrante de Fifth Harmony se dejó fotografiar en un revelador traje de baño blanco que dejaba al descubierto que es una mujer real y no tiene inconveniente alguno en ir contra los cánones de belleza impuestos por la industria y presumió así de sus “aquellitos” pezones en la transparencia de su ardiente bikini blanco.

Muchos en las redes sociales aplaudieron que Camila no busque ser perfecta, sino feliz y así lo ha demostrado durante su estancia en Miami, donde dejó ver aquellas imperfecciones que aquejan a muchas mujeres y que no tiene pena de mostrarse como es.

Por otro lado su supuesto novio, con el que viven un tierno romance dejó ver que está en forma y presumió un abdomen súper trabajado portando solo un corto bañador negro.

Cabe destacar que fue hasta el 14 de julio, que Shawn Mendes y Camila Cabello seguían negando que entre ellos existiera una relación amorosa , a pesar de que ya han sido captados en varias ocasiones y en público una actitud totalmente romántica.

